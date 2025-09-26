ОВО СУ КОРИСТИ НОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНЕ Нема рушења објекта, али има кредита и лакше продаје некретнине ЕВО ШТА КАЖУ ЕКОНОМИСТИ
За грађане ће бити важан најављени нови закон о легализацији објеката у Србији јер више неће морати да размишљају да ли ће им објекат бити срушен, тако да је нова мера корак у добром смеру, изјавио је економиста Љубодраг Савић.
"Најважније за највећи број људи је чињеница да неће више бити у стендбај аранжману у коме увек неко може да им сруши објекат. Људима који су с оне стране закона, њима је то свеједно, а они који раде све у животу по закону, за њих је то јако важно. Тај страх који постоји да ти неко може срушити објекат и да неко остане на улици је овим елиминисан”, рекао је Савић.
Он је зa Танјуг рекао да ће захваљујући доношењу мере о легализацији објеката грађани моћи да користе легализоване објекте као хипотеку за узимање кредита, што ће, како је објаснио, индиректно утицати на економску активност у држави.
„Сада ћете моћи тај објекат који сте легализовали да користите као хипотеку за узимање кредита, а кад узмете кредит, банкарски сектор има неки посао јер када узмеш кредит, онда ћеш га негде и потрошити. То је нешто што, свакако, утиче на економске активности”, нагласио је Савић. Према његовим речима, нова мера о легализацији може да наиђе и на одређене потешкоће приликом спровођења јер, како је навео, сумња у спремност катастарске службе да обраде све пријаве које грађани буду поднели.
Питање је да ли су катастри оспособљени да могу све те пријаве, иако су послате електронски, уредно да приме и обраде
„Прво, нисам сигуран да ли су уопште катастри оспособљени да могу да све те пријаве, иако је то електронски, уредно приме и обраде”, рекао је Савић.
Напоменуо је да неки наши грађани, поготово старији, не знају да користе рачунар.
„То су тешки проблеми, неко ће радити на томе, али свакако их треба имати у виду”, објаснио је Савић. Он је рекао да не верује да ће се процес завршити у року од два месеца, али је истакао да је, без обзира на то, нова мера корак у добром смеру.
„Овде је рок два месеца. Нема апсолутно никакве шансе да се то заврши. Чак бих рекао да ће можда јако мали део да се заврши у том времену. Прво, неки људи ће размишљати, други ће припремати неке папире. Мислим да је ово корак у добром смеру, али видећемо како ће бити”, оценио је он.
Државни приходи
Он је рекао да држава у процесу легализације објеката може да рачуна на две врсте прихода - од процеса легализације и од наплате пореза за легализоване објекте.
„Мера може да допринесе економији Србије на најмање два начина. Једно је новац који ће се добити од легализације и друго, објекат који је легализован, на њега ће се свакако плаћати порез”, навео је он.
Председник управног одбора удружења „Кластер некретнине” Ненад Ђорђевић рекао је за Танјуг да новим мерама за легализацију нелегалне градње Влада Србије покушава да предузме конкретне кораке како би се решио тај проблем и омогућило грађанима да стекну право власништва над својим имовином, од чега ће, како истиче, они имати вишеструку корист.
Ђорђевић каже да ће грађани након стицања права власништва над својим некретнинама, након доношења новог закона о легализацији, моћи да их прометују, да их ставе на тржиште или ставе у залог како би добили кредит. „Грађанима ће значити да оно што у формално-правном смислу није било њихово, сада буде, односно да се формално и фактичко стање изједначе. Моћи ће да прометују објекте које до сада нису могли, односно непокретности које нису могли до сада да прометују. Једна знатна количина некретнина ће се ставити у понуду на тржишту, грађани ће моћи да упишу хипотеку, да се задуже”, рекао је Ђорђевић.