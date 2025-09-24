ДЕТАЉАН ПРОЦЕС ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ ОБЈЕКАТА Ово су све цене, а папирологији је место у прошлости- све можете урадити дигитално! Ако немате техничке могућности ево ко то МОРА да уради уместо вас
Пријава објекта у дигиталној форми: грађани ће моћи да унесу податке о свом објекту преко онлајн-платформе, без потребе за дуготрајном папирологијом.
Плаћање симболичне накнаде: за већину објеката предвиђена је укупна цена за легализацију од 100 евра, чиме се знатно олакшава процес.
Шта после пријаве: након пријаве, надлежни органи ће евидентирати објекат и формално утврдити власништво, што значи да грађани добијају правно признање свог објекта.
Добијање документације о власништву: по завршетку процедуре, грађани ће добити потврду и све потребне документе који потврђују њихово власништво.
Када закон ступа на снагу
- Очекује се да закон почне да важи у октобру.
- Рок за пријављивање почиње да тече 45 дана од ступања закона на снагу.''Апсолутно бих позвала све грађане да прате како тече усвајање закона, али и да први дан, а проћи ће 45 дана од када закон ступи на снагу, искористе могућност да се пријаве'', рекла је ресорна министарка Александра Софронијевић.
Ако не можете ви, ево ко мора
Пријаве се подносе дигитално, преко платформе Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије.
Ако немате техничке могућности или дигитална знања, општина је дужна да уместо вас попуни пријаву, довољно је да донесете документацију коју имате.
Када се подноси пријава
- Након истека 45 дана од ступања закона на снагу, отвара се рок за пријављивање.
- Рок траје 60 дана.
- После тога остаје још 30 дана за примедбе и приговоре.
Како изгледа поступак
- Општине уносе своје дигиталне планове (рок 30 дана од ступања закона).
- Агенција за просторно планирање проверава податке (у року од 15 дана).
- Након укупно 45 дана - грађани могу да поднесу пријаве.
- Агенција упоређује пријаву са постојећим базама и доноси потврду која има снагу јавне исправе.
- Објекат се уписује на власника.
Цене легализације на једном месту
- Накнада за легализацију биће у висини доприноса за грађевинско земљиште.
- Ослобођени су: примаоци социјалне помоћи, особе са инвалидитетом, самохрани родитељи и породице са троје и више деце.
- Ако је инвеститор познат – он сноси трошкове, а не власници станова.
- Ако инвеститор није доступан, власници станова плаћају фиксну накнаду (100–1.000 евра).
Кад је цена у питању, истиче се да су дефинисали власнике станова, власнике породичних кућа, а у Београду је распон од 100 до 1000 евра.
Београд има екстразону и осам зона за утврђивање доприноса. Градираће се тако да неће исто плаћати власник стана у Борчи, власник стана у Младеновцу и власник стана на Теразијама.
У унутрашњости Србије уведен је јединствен принцип – минимална, фиксна цена за ове врсте непокретности је 100 евра, али у градовима с више од 100.000 становника, какви су Нови Сад, Ниш, Краљево, та цена иде од 100 до 500 евра. Додаје се да у градовима који имају 50.000 до 100.000 становника цена иде од 100 до 300 евра, а за јединице локалне самоуправе које имају испод 50.000 становника цена је од 100 до 150 евра.
Ко не мора да плаћа?
Примаоци социјалне помоћи, инвалиди, самохрани родитељи и родитељи троје и више деце биће ослобођени плаћања таксе за легализацију.
Ко не може да се пријави
Нелегални објекти неће моћи да буду легализовани ако су:
Објекти грађени на земљишту које није у приватној својини (осим ако се не уреде односи са власником земљишта у року од 5 година), на површинама јавне намене (путеви, школе, болнице), у зонама заштите природе и културних добара, заштите вода или санитарних зона, објекти привременог карактера (нпр. мобилне куће, контејнери).