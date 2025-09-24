Представници ЕПС са привредницима Браничевског и Подунавског округа: Нови ЕПС калкулатор потрошње и за привреду
Нови калкулатор потрошње за купце на гарантованом и комерцијалном снабдевању помоћу којег сви могу да израчунају своје трошкове и упореде их зависно од тога коју опцију снабдевања користе, представљен је привредницима Браничевског и Подунавског округа.
У регионалној привредној комори у Пожаревцу представници „Електропривреде Србије“ разговарали су са привредницима о моделима уговора о снабдевању електричном енергијом, посебно о новим моделима, као и о томе шта значе појмови комерцијално, гарантовано снабдевање. Предузетници, мала и микро предузећа добили су одговоре на питања о могућностима и начинима закључења уговора на гарантованом снабдевању, као и сугестије о опцијама за оптимизацију одобрене снаге у складу са потребама предузећа.
Милош Лазић, директор Сектора за продају стратешким купцима ЕПС-а, представио је шест различитих модела уговора о снабдевању електричном енергијом, са циљем да се привредни субјекти информишу, упознају и имају могућност избора типа уговора који најбоље одговара њиховом производном процесу и профилу потрошње електричне енергије.
- Применом нових модела, унапређењем квалитета комуникације и дигитализацијом услуга, ЕПС настоји да остане лидер на тржишту електричне енергије у Србији. Отварањем гарантованог снабдевања за предузетнике, мала и микро предузећа ЕПС даје директну подршку малој привреди – рекао је Лазић.