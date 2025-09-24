СВЕ О ПОЧЕТКУ ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ ПО ГРАДОВИМА У ВОЈВОДИНИ Оваква је ситуација у Новом Саду, а ево колико треба издвојити за дрва! Једино се цена ОВОГ енергента није променила
Грејна сезона стартује половином октобра, а на основу рачунице Агенције за енргетику, трошкови загревања домаћинства махом ће бити виши него прошле зиме.
Практично, у односу на прошлу годину неће се мењати само издвајања домаћинстава која се греју на гас јер је цена овог енергента иста, док су трошкови грејања уз коришћење других енергената виши од око два па и више од 25 одсто. Треба рећи и да је рачуница АЕРС-а базирана на на основу цена енергената из половине септембра, да трошкови грејања просечног домаћинства зависе и од дела земље у којој су домаћинства, као и од ефикасности уређаја који се користе.
Анализа трошкова грејања коју је урадио АЕРС каже да ће наредне грејне сезоне најповољније бити грејање домаћинстава која користе огревно дрво, али тамо где је цена кубика најнижа - око 53.000 динара, а најскупље - око 250.000 динара ће бити грејање домаћинстава користе струју директно у грејним телима и котловима за етажно грејање. При томе, треба рећи да ће трошкови за струју сасвим извесно бити виши јер не садрже поскупљење овог енергента за 6,6 одсто које ће уследити 1. октобра, као ни то што је сада граница за најскупљу, црвену зону 1.200 киловата уместо садашњих 1.600.
Домаћинствима која користе термоакумулационе пећи требаће око 102.700 динара, а уз поскупљење још око 6.700
Најниже трошкове енергије за грејање у наступајућој грејној сезони имаће домаћинства која се користе огревно дрво, које је у односу на претходну грејну сезону, скупље око два одсто. Најмање новца, односно око 53.000 динара, издвајаће домаћинства у подручјима у којима је цена огревног дрвета најнижа - 6.430 динара по кубику, уз услов да имају новије пећи чија је ефикасност 65 одсто. Значајно веће трошкове - 87.500 динара, имаће домаћинства која користе скупље огревно дрво чија је цена 9.000 динара по кубику и имају пећи ниже ефикасности.
59.500 динара грејање на гас
76.000 динара грејање на пелет
Домаћинства која користе пелет и ефикасније пећи конструисане за ово гориво, током наступајуће грејне сезоне имаће трошкове од 76.000 динара, што је у поређењу с оним из претходне 17 одсто више. Трошкови грејања домаћинстава која користе природни гас биће исти као и претходне ове грејне сезоне - 59.500 динара, што је само 6.500 динара скупље од најповољније цене за загревање домаћинстава током зиме. Они који користе угаљ за наступајућу грејнеу сезони издвојиће 77.700 динара и то је на нивоу трошкова из претходне године. Домаћинства која користе пропан бутан гас током ове зиме издвојће око 172.000 динара, односно око четири одсто више него претходне године.
За грејну сезону потребна енергија од око 9.000 киловат-сати
За грејање просечно изолованог стамбеног простора од 60 квадратних метара на 20 степени Целзијуса у току 16 сати дневно у целом стану, 180 дана у грејној сезони потребна енергија од око 9.000 kWh (150 kWh/m2 је просечна процењена потрошња за грејање у Србији, указују из АЕРС-а. Из Агенције истичу да изнети износи за грејање обухватају само трошкове набавке енергије, односно горива, али не и инвестиционе трошкове и трошкове периодичних прегледа и одржавања.
Када је реч о грејању домаћинстава који користе електричну енергију, трошкови су у односу на претходну годину увећани за око 25 одсто. Међутим, то ће бити и више због поскупљења овог енергента, а из АЕРС-а је и саопштено да ће, уколико буде промена цена у октобру, трошкови грејања поново бити прорачунати. Тако ће домаћинства која користе термоакумулационе пећи за грејну сезону морати да издвоје око 102.700 динара, оз поскупљење око око 6.700 више, али искључиво уколико се пећи пуне када је киловат јефтинији, односно ноћу. Уколико се пећи допуњавају онда када је киловат скупљи и то само два сата дневно, трошкови се увећавају око 40 одсто и достижу износ од око 142.000 динара, а уз нове цене око 9.400 динара више. Домаћинства која користе електричну енергију директно у грејним телима и котловима за етажно грејање мораће да издвоје више од 250.000 динара и то је, према тренутним ценама, најскупљи вид грејања у настипајућој грејној сезони. Уз поскупљење овај трошак биће увећан за око 16.500 динара.
