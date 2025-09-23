У ОВОЈ ЗЕМЉИ ПЕНЗИЈА ЈЕ БОЉА ОД ПЛАТЕ Већи приходи под старе дане, али и још једна погодност
Ова држава има издашан пензиони систем.
Пензионери у Француској старији од 65 година примају у просеку 1.626 евра месечно, што је око два процента више од њихових радно способних колега, захваљујући издашном пензионом систему.
Поређења ради, пензионери у САД зарађују око 16 одсто мање од оних који раде, при чему се скоро петина "бори" са трошковима живота, док само 5 одсто њих верује да "живе свој сан".
Ово резултира ситуацијом у којој Француска троши око 14 одсто БДП на пензије, са стопом замене од око 74 одсто, док САД троше готово половину тога, само 7% БДП-а на пензије, са стопом замене од око 50%.
Док су пензионе реформе у Француској изазвале масовне штрајкове, а у Британији довеле до политичких превирања, трошкови пензија у обе земље расту брже него у већини других, стављајући дугорочни притисак на јавне финансије.
Ипак, политички системи обе земље у великој мери штите пензионере од фискалних прилагођавања, чак и упркос растућим трошковима и растућем јавном дугу, пише Yahoo Финанце, а преноси Бизнисинфо.
У Уједињеном Краљевству, систем троструке заштите осигурава да државне пензије расту брже од плата, инфлације, односно 2,5 одсто годишње. Ово је побољшало животни стандард пензионера, али је такође извршило притисак на буџет, смањујући простор за инфраструктуру и социјалну потрошњу.
У Француској, пензионери не само да уживају у већим приходима него било где другде на Западу, већ могу и раније да почну да се пензионишу због ниже старосне границе за пензионисање, пише Цапитал, пренео Б92.