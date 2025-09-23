ДВОСТРУКО НИЖИ ПРОФИТ Руске банке у августу зарадиле драстично мање него у јулу
Руске банке су у августу зарадиле 203 милијарде рубаља (2,4 милијарде долара) што је скоро двоструко мање у поређењу са 397 милијарди рубаља (4,7 милијарди долара) у јулу, саопштила је данас централна банка Русије.
Руске банке су од почетка године зарадиле 2,3 билиона рубаља (27 милијарди долара), што је нешто мање у односу на исти период прошле године, када је то било 2,4 билиона рубаља, пренео je TASS.
Банка Русије саопштила је како је поменуто смањење последица повећања резерви за корпоративне кредите од 67 милијарди рубаља.
Поред тога на пад прихода утицало је и смањење нето прихода од камата за 36 милијарди рубаља.
То се првенствено односи на корпоративни сегмент где кредити са променљивим каматним стопама чине око 65 одсто трансакција.