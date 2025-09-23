Агент некретнина открива: ЕВО КО ЋЕ ИМАТИ НАЈВИШЕ КОРИСТИ ОД ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ПО НОВОМ ЗАКОНУ
Председник Србије Александар Вучић најавио је нови Закон о легализацији "Свој на своме", којим ће нелегални објекти моћи да се легализују по веома приступачној цени широм земље.
Вучић је нагласио да ће пријава за нови процес легализације бити врло једноставна и да ће се обављати електронским путем
Агент за некретнине Милић Ђоковић објашњава детаље нове процедуре и потенцијалне ефекте:
"Мислим да би сви требало да имају користи, али ће највећу корист имати они људи који су градили за себе, односно они који су имали проблема у вези укњижбе. Овај закон би се могао назвати "закон о попису имовине", јер њиме ћемо коначно имати јасну евиденцију о свим некретнинама које постоје", каже Ђоковић.
Досад је често било нејасно шта се све расположе, јер се у катастру налазе уписане некретнине без доказа о власништву или објекти са грађевинском дозволом без употребне дозволе.
Ако нови закон обухвати све објекте без употребне дозволе, биће легализоване и некретнине из 70-их година које нису могле бити уписане због тадашњих административних препрека.
Ђоковић се осврнуо на претходне покушаје легализације:
"У последње три деценије имали смо шест закона о легализацији који су требали да заврше посао, али ниједан није успео због лоше примене. Проблем је био у спорој администрацији и бирократији. Када је био закон из 2014-15, сви су похрлили да предају захтеве, стварајући огромне редове које није било могуће физички обрадити", наводи он.
Питање објеката без дозволе
Једно од кључних питања које закон треба да реши је питање објеката без употребне дозволе.
"Након легализације, многи објекти неће имати техничку документацију. Власник и стручна лица можда знају како је објекат грађен, али сателити не могу дати све одговоре о материјалима, стабилности, инсталацијама", каже Ђоковић.
Предлози укључују означавање некретнина које су легализоване по новом закону:
"Рецимо, некретнине са звездицом - знаћете да су уписане по новом закону. То би олакшало промет и смањило ризике за потенцијалне купце."