ШТА НАМ ДОНОСЕ НОВЕ МЕРЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ Све што треба да знате о процедурама, ценама и правима власника ЕВО КО ЋЕ ДА ПЛАТИ САМО 100 ЕВРА
Нови закон о легализацији омогућиће грађанима Србије да коначно стекну пуна власничка права над објектима у којима живе и које користе, док држава на тај начин уређује тржиште некретнина и ствара услове за јасну и правно сигурну евиденцију.
Председник Србије Александар Вучић изјавио је да ће трошкови легализације бити симболични у односу на добит коју грађани стичу.
„У селима и заселцима, максимална цена биће 100 евра, без обзира да ли је реч о кући, штали, шупи или остави за алат – све до 500 квадрата. Пет објеката, 100 евра – и све је легално“, нагласио је Вучић представљајући нову меру „Коначно свој на своме“.
Максимално 1.000 евра
У приградским зонама, цена неће прелазити 200 евра, док ће у центрима већих градова износити од 300 до 500 евра, у зависности од величине и локације.
За сам центар Београда, најскупље зоне попут Теразија и Кнез Михаилове, максималан износ је 1.000 евра.
„То је свега 20 одсто једног квадрата, 0,2 м² права. Већ на Врачару биће и јефтиније – око 800 евра“, додао је председник.
Овај поступак се не односи на комерцијалне објекте, већ искључиво на стамбене и помоћне.
Држава не одговара за техничке инсталације
Држава не може да преузме одговорност за техничку исправност постојећих инсталација.
„Ми одговарамо за упис права својине, а тиме у потпуности уређујемо тржиште некретнина. Од грађана тражимо минималну накнаду, а заузврат добијају правно сигуран статус имовине“, поручио је.
Дигитална пријава и укрштање података
Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Александра Софронијевић истакла је да ће по први пут грађани моћи дигиталним путем да упишу своје непокретности.
„Поступак је централизован и дигитализован. Пријава ће повлачити податке из више база, укрстиће се са достављеном документацијом и поступак ће бити брз и јефтин. Уписом се стиче право својине, а држава не улази у техничка питања изведених радова“, појаснила је Софронијевић.
Она је нагласила да нови закон не награђује несавесне инвеститоре који су варали купце, већ грађанима који су купили станове без правне сигурности омогућава да уз плаћање прописаних трошкова упишу власништво.
Вишеструка корист за грађане
Према речима Ненада Ђорђевића, председника Управног одбора удружења „КЛАСТЕР некретнине“, грађани ће имати директну корист од легализације.
„Оно што у формалном смислу није било њихово, сада ће постати. Моћи ће да прометују непокретности, ставе их под хипотеку и добију кредите. То изједначава фактичко и правно стање и значајно повећава понуду на тржишту“, рекао је Ђорђевић.
Он је подсетио да Србија има око 4,7 милиона нелегално изграђених објеката и да ће примена закона показати колико ће се у пракси поступак спроводити ефикасно.
„Интерес сваког грађанина је да што пре спроведе овај поступак, јер се тиме штите и имовинско-правни и материјални интереси“, закључио је Ђорђевић.