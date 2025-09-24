ЈЕСЕЊА СЕЗОНА САЈМОВА СТАРТУЈЕ УЗ ЛОВ, РИБОЛОВ И ЕКОЛОГИЈУ Од најновије опреме до лекција о очувању животне средине
На Новосадском сајму отварају се Међународни сајам лова и риболова и Сајам екологије, којима почиње јесења сезона сајмова на овом сајмишту.
Простор Новосадског сајма ће до 28. септембра оживети у природном амбијенту, а посетиоци ће моћи да виде све оно што се чини како би се природа сачувала за будуће генерације.
Излагачи ће представити све што је неопходно да би боравак у природи био пријатан, а поред ловачке и риболовачке опреме моћи ће да се види и да се купи оно без чега је у модерно време готово немогуће замислити успешан излазак на терен или воду, удобан и безбедан боравак у природи. Пред посетиоцима ће бити све оно што је у областима лова и риболова најновије, а производи светски познатих произвођача моћи ће да се купе по повољнијим ценама него ван сајамских капија.
Основни заједнички именитељ за све излагаче на овој приредби, пре свега оних на Сајму екологије је очување животне средине и враћање природи, а акценат је усмерен на то да се укаже зашто је важно очување природних ресурса и суживот човека и природе. Уз понуду различитих производа, припремљено је и низ различитих садржаја, а сајам ће бити велика учионица у којој се сазнаје о важности природе и очувања животне средине.
Током манифестације биће одржано низ промоција и едукација, а посетиоци с купљеним улазницама могу учествовати у Поклон-игри. Улазнице за овоу приреду коштају 550 динара, за колективне посете, студенате, децу од 7 до 14 година и пензионере улазница кошта 450 динара. Капије Новосадског сајма отворене су од 10 до 19 часова, осим у недељу, када ће радити од 10 до 17 часова.