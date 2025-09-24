ЗА ЕФИКАСНИЈИ РАД НА ТЕРЕНУ Центар за социјални рад града Зрењанина добио ново возило
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова доделио је Центру за социјални рад града Зрењанина средства за унапређења социјалне заштите.
Центар је на конкурсу добио новац за куповину возила за потребе теренског рада стручних радника, кућних посета, посета хранитељским породицама и деци која су на породичном смештају, као и превоза корисника приликом смештаја у установе социјалне заштите.
“Очекујемо да ће се набавком новог и поузданог возила ефикасније одвијати и мултисекторска сарадња између здравства, просвете и социјалне заштите на нивоу града”, кажу у Центру.
У овој установи напомињу да је Зрењанин први град у Србији који је потписао мултисекторски протокол ради обезбеђивања подршке раном развоју деце, подстицајном родитељству и унапређивања психосоцијалне подршке и менталног здравља деце, младих и адолесцената. То је, како наводе, веома важан догађај за град, децу, младе и адолесценте, као и за њихове родитеље, старатеље и хранитеље.
“Неки од ових пројеката реализовани су уз подршку УНИЦЕФ-а, те су представници Града Зрењанина и Центра за социјални рад учествовали на њиховој трећој међународној конференцији о менталном здрављу младих и психосоцијалној подршци, која је организована у Београду. Овај догађај окупио је домаће и међународне стручњаке, професионалце из области образовања, здравствене и социјалне заштите и омладинских организација, а Зрењанин је представљен као пример добре праксе у међусекторској сарадњи”, кажу у Центру.
Пред 64. рођендан Центра за социјални рад града Зрењанина, из ове установе подсећају и на то да је пре шест година почело са радом Саветовалиште за брак и породицу, које Зрењанин до тада није имао. Сада почиње и процес успостављања минималног пакета услуга, то јест пружање специјализованих психосоцијалних интервенција од стране стручњака у секторима здравља, образовања и социјалне заштите
“То значи да када се уочи да породица, дете, адолесцент или млада особа имају потребу за подршком, или неки проблем који не могу сами да превазиђу, могу да се обрате било којој од ових установа, односно Психолошко-педагошкој служби у Предшколској установи или школи, установи социјалне заштите или Дому здравља. Стручњаци из сва три система ће кроз сарадњу пружити специјализоване психосоцијалне интервенције”, објашњавају у Центру за социјални рад града Зрењанина и наглашавају да су све ове активности обухваћене Планом рада те установе, Планом развоја Града Зрењанина за период 2023 - 2030, као и средњорочним планом града за период од 2025. до 2027. године.