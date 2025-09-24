overcast clouds
РАДОВИ НА ПУТЕВИМА НА СЕВЕРУ ВОЈВОДИНЕ ПРЕУСМЕРАВАЈУ САОБРАЋАЈ Успорено до Кикинде и петље код Сирига

24.09.2025. 08:33 08:36
Radovi na putu
Фото: Pixabay

ЈП „Путеви Србије“ обавештава возаче да ће у наредним данима бити извођени радови на две важне саобраћајнице, па се апелује на опрез и поштовање привремене сигнализације.

На државном путу, на деоници петља Жедник – петља Сириг, од 24. до 27. септембра 2025. године, сваког дана од 8 до 16 часова, биће обављено редовно прање вертикалне саобраћајне сигнализације. Радови ће се изводити наизменично на левој и десној коловозној траци, а саобраћај ће бити преусмерен на претицајну и крајњу десну траку.

Истог дана, 24. септембра, до 15 часова, радови на санацији коловоза одвијају се и на државном путу, на деоници Ново Милошево – Кикинда. Саобраћај се на овом потезу регулише наизменичним пропуштањем возила уз помоћ семафора.

Сви радови биће обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом, саопштавају из „Путева Србије“.

јп путеви србије радови на путу измене у саобраћају
Војводина
