"У НОВОМ САДУ ИМАМО ЕКСТРЕМИСТИЧКО ЈЕЗГРО" Градоначелник Мићин о ситуацији у граду, а ево шта га брине: У Ректорату је нађено и оружје и којекакви реквизити

24.09.2025. 08:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
мићин
Фото: Скриншот Информер тв

Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин истакао је у гостовању на Информер телевизији да је ситуација у Новом Саду много мирнија, те да се више не виђају сцене насиља као од пре три недеље.

-Тада сте могли да видите какви су били напади на полицију испред Филозофског. У Ректорату је нађено и оружје и којекакви реквизити- рекао је Мићин.

Он је додао да се нада да ће остати мирна ситуација. 

-Брине ме што имамо амплитуде, прво је мирно, а онда ураде нешто насилно. У Новом Саду имамо екстремистичко језгро. Они су били итекако организовани када су нападали просторије СНС. Бацали су бакље и топовске ударе док су људи били унутра- речи су првог човека Града.

Нови Сад
