"У НОВОМ САДУ ИМАМО ЕКСТРЕМИСТИЧКО ЈЕЗГРО" Градоначелник Мићин о ситуацији у граду, а ево шта га брине: У Ректорату је нађено и оружје и којекакви реквизити
24.09.2025. 08:23 08:28
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин истакао је у гостовању на Информер телевизији да је ситуација у Новом Саду много мирнија, те да се више не виђају сцене насиља као од пре три недеље.
-Тада сте могли да видите какви су били напади на полицију испред Филозофског. У Ректорату је нађено и оружје и којекакви реквизити- рекао је Мићин.
Он је додао да се нада да ће остати мирна ситуација.
-Брине ме што имамо амплитуде, прво је мирно, а онда ураде нешто насилно. У Новом Саду имамо екстремистичко језгро. Они су били итекако организовани када су нападали просторије СНС. Бацали су бакље и топовске ударе док су људи били унутра- речи су првог човека Града.