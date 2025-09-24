МИРИС ЛОВАЧКОГ ГУЛАША ПОНОВО У СУСЕКУ Мајстори кутлаче на кулинарском надметању у суботу
24.09.2025. 09:51 10:04
Коментари (0)
СУСЕК: Беочинско село Сусек у суботу, 27. септембра, биће домаћин седме по реду манифестације „Ловачки гулаш“, у организацији Ловачког удружења „Сусек“ и под покровитељством Општине Беочин.
Традиционално дружење окупиће бројне екипе из целе Војводине које ће мерити кулинарска умећа у припреми најбољег ловачког гулаша. Посетиоце очекују домаћа јела, специјалитети по приступачним ценама и богат пратећи програм за све генерације.
Такмичарски део
- Пријава екипа почиње у 11.00 часова, свечано отварање је у 11.30, а кување траје до 15.00 часова, када ће стручни жири прогласити победнике.
- Свака екипа добија 3,5 килограма меса, воду, столове и клупе (до осам места).
- Котизација износи 6.000 динара по екипи (уплата на жиро-рачун 340-11006397-24, прималац: Ловачко удружење „Сусек“).
- Додатне информације: 064/029-6399, 065/2527-119, 063/1908-997.
Посетиоци ће током дана моћи да купе гулаш и друге домаће ђаконије, а за најмлађе су припремљени забавни садржаји и радионице. За прва три места организатори су обезбедили пехаре и вредне награде.