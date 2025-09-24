ТАЈНE БАШТE У АРАДЦУ Маргита Бартош узгаја храну која може променити живот КЛИЦЕ, ШИПАК И МИРИСНЕ БИЉКЕ ЗА ЗДРАВЉЕ И ДУГОВЕЧНОСТ
Воли биљке, здраву храну, нове ствари и да ради рукама, а има велику башту. То су све разлози због којих се Маргита Бартош из Арадца упустила у мини производњу клица.
-Клице су супер храна. Ми их сви у кући јако волимо и често једемо. Мало ме чуди да овде људи још нису упознати колико су клице драгоцени додатак исхрани - каже Арађанка Маргита Бартош.
Бартошеви воле клице, па их додају сезонским салатама или их једу као салату са мало јогурта или павлаке.
-Зими су нам још важније, кад нестане сезонског свежег поврћа. За клијање алфа-алфа клица луцерке потребно је пет - шест дана, а кад их уберем, још пет дана могу стајати у фрижидеру. Препоручила бих свакоме, јер су препуне витамина и минерала. Морам да признам да млади људи знају више него старији и кад их виде на тезги ништа не питају, само купују - истиче Маргита.
Најчешће производи клице од луцерке, јер их је најједноставније произвести. Али, кад има више времена, узгаја и клице од мунго или азуки пасуља.
-Клице се могу произвести буквално од сваког поврћа - од грашка, пиринча, ротквице. Укусне су, ароматичне, могу се додавати чорбама, надевима, варивима... Здраве су, лако се варе, само их треба испробати - наглашава наша саговорница.
Тренутно је у великој башти Бартошевих у току берба шипка.
-Почели смо са бербом шипка за чај. Кад га уберемо, следи сушење и онда лагеровање. Већ смо осушили зову, смиље, рузмарин и аронију. Све је органско, из наше баште, непрскано и природно сушено – додаје Маргита Бартош.