ПРЕГОВОРИ С РУСИМА ПРИ КРАЈУ Гасни аранжман у октобру
Генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић изјавио је да ће ове седмице бити завршени преговори о новом гасном аранжману са Русијом и да ће нови уговор бити потписан у октобру.
Бајатовић је рекао да уговор који треба да буде потписан на три године са укупном количином од 2,5 милијарди кубних метара годишње са свим флексибилностима. „Зими трошимо много, лети трошимо мало, пoтребне су нам и додатне количине. Тако да у смислу цена и у смислу количине, зими нам требају додатни повољни услови. Ми ћемо ове недеље завршити разговоре, али гасни аранжман неће бити потписан у септембру, биће потписан у октобру”, рекао је Бајатовић за РТС. Навео је да ће у наредних месец дана бити продужен постојећи аранжман са досадашњим условима - нафтна формула плус додатне количине по микс ТТФ формули.
„Тако ћемо почети целу причу јер они имају своја правила игре унутар самог Гаспрома, а друго цео уговор оптерећују нове санкције Европске комисије које ће бити уведене. Неће се, највероватније, односити на гас који се транспортује Турским током”, казао је Бајатовић.
Додао је да је са Азербејџаном договорена испорука око 2,5 милиона метара кубних гаса дневно, а са руском страном 9,5 милиона метара кубних дневно. „Плус Банатски Двор, који има 780 милиона метара кубних, пола је руско, пола је српско и имаћемо негде око 200 милиона кубних метара у Мађарској”, рекао је Бајатовић. Указао је да у Европи мало ко може да каже да је спреман за зиму и додао да је попуњеност наших складишта више од 90 одсто, а европских више од 80 одсто.