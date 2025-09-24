ПЕТ КЉУЧНИХ ДАТУМА ЗА ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ У НАРЕДНОМ МЕСЕЦУ Први је 6. октобра, а тиче се чак ДВЕ ГРУПЕ грађана

Први рок у месецу је 6. октобар. До тог дана организатори естрадних програма, забавне и народне музике, као и других врста забавних догађаја, имају обавезу да доставе обавештење о свим закљученим уговорима током претходног месеца, дакле у септембру. Ово се врши на обрасцу ОЗУ.

Истог дана, послодавци који подлежу обавези запошљавања особа са инвалидитетом достављају извештај о извршењу те обавезе и плаћању средстава на обрасцу ИОСИ.



Следећи важан датум је 10. октобар, до када је потребно поднети пријаву и платити порез на премије неживотних осигурања за септембар, што се обавља на обрасцу ПП-ППНО. Осим тога, обвезници који подлежу обавезама по члану 10. Закона о ПДВ-у морају да предају пријаву ПДВ-а и да изврше уплату пореза за септембар.

Највише обавеза пореским обвезницима на наплату долази 15. октобра. Предузетници тада треба да плате аконтацију пореза на приходе од самосталне делатности за септембар, а такође и аконтацију доприноса на исте те приходе.

Фото: unsplash.com, ilustracija

Они који пружају угоститељске услуге плаћају порез за трећи квартал 2025. године. Поред њих, доприноси доспевају и за свештенике, верске службенике, домаће држављане који раде у иностранству и стране пензионере.

Истог дана, 15. октобра, долази и обавеза подношења пријава о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање оснивача и чланова привредних друштава, што се ради на обрасцу ПП ОД-О.

ПДВ обвезници имају исти рок да предају пријаве и плаћају ПДВ за септембар, а они који испуњавају критеријуме за статус обвезника са претежним прометом добара у иностранство подносе и образац ПИД ПДВ 1, како за септембар тако и за треће тромесечје.

Додатно, 15. октобра плаћа се аконтација пореза на добит правних лица за септембар.

Обавезе постоје и у вези са акцизама – подноси се пријава и плаћа акциза за период од 16. до 30. септембра, затим пријава и плаћање акцизе за цео септембар на обрасцу ПП ОА, као и акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу, на посебном обрасцу ПП ОАЕЛ.

До краја месеца, односно 30. октобра предаје се пријава и плаћа порез на приходе од ауторских и сродних права, као и на накнаде за извршен рад, који се опорезују самоопорезивањем за трећи квартал 2025. године. Неопходно је поднети образац ПП ОПО-К, а односи се на физичка лица и ауторе који остварују приходе кроз уговорне накнаде.

Последњи дан октобра рок је за обвезнике који имају обавезу да поднесу захтев за паушално опорезивање за наредну 2026. годину, чиме планирају свој порески третман унапред.

До 31. октобра, према пореском календару, предаје се пријава на обрасцу ППП-ПД и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање обрачунати на минималну основицу, али само у случају када зараде за септембар нису исплаћене. Поред тога, обавезно је плаћање акцизе за прву половину октобра, односно за период од 1. до 15. октобра.