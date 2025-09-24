РЕБРАЧА У НОВОМ КЛУБУ: Играће АБА лигу, потписао је за ФМП
24.09.2025. 15:02 15:04
Коментари (0)
Српски кошаркаш Филип Ребрача потписао је уговор са ФМП-ом, саопштио је клуб из Железника.
Ребрача (28) је претходне сезоне играо за Војводину, а у Другој АБА лиги је просечно бележио 11,7 поена и 7,8 скокова по утакмици.
Он је пре Војводине играо за Борац из Чачка, а пре тога је похађао Универзитете Северна Дакота и Ајова.
Кошаркаши ФМП-а ће у првом колу регионалне АБА лиге 3. октобра гостовати Игокеу.