РЕБРАЧА У НОВОМ КЛУБУ: Играће АБА лигу, потписао је за ФМП

24.09.2025. 15:02
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
спорт
Фото: ABA liga/FMP Soccerbet/Ivica Veselinov

Српски кошаркаш Филип Ребрача потписао је уговор са ФМП-ом, саопштио је клуб из Железника.

Ребрача (28) је претходне сезоне играо за Војводину, а у Другој АБА лиги је просечно бележио 11,7 поена и 7,8 скокова по утакмици. 

Он је пре Војводине играо за Борац из Чачка, а пре тога је похађао Универзитете Северна Дакота и Ајова.

Кошаркаши ФМП-а ће у првом колу регионалне АБА лиге 3. октобра гостовати Игокеу.

 

 

Спорт Кошарка
