МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ СПРЕМНО ДА САРАЂУЈЕ "Уверени смо да је борба против афричке свињске куге заједнички изазов за све државе у региону"
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде саопштило је данас да Србија одговорно спроводи мере против афричке свињске куге и да је спремна на регионалну сарадњу.
"Република Србија је у протеклом периоду спроводила све мере у складу са међународним стандардима и препорукама Европске комисије и Светске организације за здравље животиња. То подразумева благовремено откривање и пријављивање жаришта, примену мера еутаназије заражених животиња, као и појачану контролу кретања, посебно у пограничним подручјима", наводи се у саопштењу из кабинета министра пољопривреде.
Поводом изјава и коментара који су се појавили у јавности поводом афричке свињске куге у региону, наглашава се да је реч о заразној болести животиња која већ више година погађа велики број европских земаља, без обзира на државне границе.
Истиче се да ће Србија и даље деловати одговорно, са циљем заштите сточарске производње и очувања здравља животиња.
"Уверени смо да је борба против афричке свињске куге заједнички изазов за све државе у региону и да захтева сарадњу, размену искустава и узајамну подршку. Министарство пољопривреде Републике Србије остаје спремно да сарађује са колегама из Хрватске, Босне и Херцеговине и свих суседних земаља, у интересу што ефикаснијег сузбијања ове болести", истиче се у саопштењу.
Министар пољопривреде Хрватске Давид Влајчић изјавио је раније да не може да искључи тезу да се афричком свињском кугом против Хрватске води "специјални рат".
"Жаришта заразе ове године створила су се у Србији где се болест рапидно ширила, а потом се код нас појављују тачкаста жаришта. Сами закључите. Не желим ништа да искључим", рекао је Влајчић новинарима у Осијеку.