КАДА И КОЛИКО ЋЕ НАС ПОГОДИТИ САНКЦИЈЕ НИС-У? Стручњак за енергетику тврди: „Првих месеци неће бити већег утицаја, а потом...“
БЕОГРАД: Стручњак за енергетику Жељко Марковић оценио је данас да првих месеци од увођења санкција НИС-у неће бити њиховог великог утицаја,
Ипак, како каже, ситуација ће бити тежа ако санкције буду дуже трајале.
Он је за РТС истакао да постоје логистички проблеми да се увезе толика количина горива како би се надоместила домаћа производња.
"С друге стране, и НИС поседује велики дистрибутивни ланац, тако да ћемо видети како ће се то одразити на саме пумпе које има у свом власништву, будући да је могуће да банке неће хтети да сарађују", рекао је он.
Према његовим речима, залихе које је Србија спремила за сценарио да санкције ступе на снагу биле би довољне за око два до три месеца, а ако би потрајале то би се могло одразити и на снабдевеност пумпи горивом.
Указао је и на могуће проблеме у плаћању картицама на пумпама НИС-а и истакао да ће банке вероватно избегавати сарадњу са НИС-ом из страха од секундарних санкција.
Оценио је да ће будућа кретања и могућа решења зависити од трајања санкција и од тога како ће држава реаговати и да ли ће доћи до неког договора око преузимања већинског пакета од стране државе, или ће се наћи можда и неки стратешки партнер.
Министарство финансија САД издало је 25. септембра нову посебну лиценцу којом се компанији НИС омогућава обављање оперативних активности најкасније до 1. октобра 2025. године.