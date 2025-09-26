Катарина Андрејевић, извршна директорка за ИТ и дигитализацију у ЕПС: „Купци препознали бенефите дигиталних услуга ЕПС“
Дигитализација услуга је постала незамењив део пословања свих компанија у времену у којем живимо када све добија електронску форму, када сваки сегмент живота постаје знатно бржи, али и информатички изазовнији, рекла је Катарина Андрејевић, извршна директорка за ИТ и дигитализацију у ЕПС, на конференцији „Energy up“.
- И „Електропривреда Србије“ је унапредила своје пословање и увела дигиталне услуге, а већ две године купци користе портал и апликацију „ЕПС Увид у рачун“, као и електронски рачун - рекла је Катарина Андрејевић – Грађани су препознали бенефите дигиталних услуга ЕПС и електронски рачун за електричну енергију користи 300.000 људи. Рачун стиже на мејл одмах по формирању на основу података о потрошњи, нема чекања, све је једноставно и брзо.
Она је на панелу „Енергетски систем нове генерације“ објаснила да је дигитализација важна за будућност компаније и енергетског сектора у целини, јер на тај начин ЕПС постаје доступнији, транспарентнији и ближи купцима.
- SAP билинг систем уведен је за сва подручја гарантованог снабдевања и купце произвођаче, а у току је имплементација за купце на комерцијалном снабдевању. Наставићемо са унапређењима постојећих услуга, али и са увођењем нових дигиталних сервиса како се буде развијало тржиште – рекла је Андрејевић.
Извршна директорка за ИТ је нагласила да вештачка интелигенција и аутоматизација процеса постају кључни аспекти дигитализације и дигиталне трансформације.
- Вештачку интелигенцију примењујемо у просецима предикције потрошње електричне енергије и предикције цена електричне енергије, као и на два пилот пројекта за унапређење процеса одржавања и планирања производње – рекла је Андрејевић.
Она је указала на то да је до сада уведено више, међусобно интегрисаних, техничких информационих система у ЕПС и тиме је обезбеђено управљање производњом и трговином у реалном времену са максималним резултатима.