"ОД ЈАНУАРА 550 ЕВРА МИНИМАЛАЦ" Прво повећање следује у октобру, министар Мали о свим детаљима: Просечна плата 1.000 евра до краја године

19.08.2025. 10:25 10:29
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Фото: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Министар финансија Синиша Мали јутрос је подсетио да ће минимална зарада од октобра порасти на 500 евра, и додао да ће од јануара 2026. ићи на 550 евра.

- Већ од октобра идемо са повећањем од 9,4 одсто, са 450 евра на 500 евра на иницијативу председника Вучића, а 10,1 одсто је наш предлог да идемо на 550 евра од 1. јануара, рекао је министар финансија Синиша Мали гостујући на ТВ Пинк.

 То је повећање од 37 одсто кумулативно за само 12 месеци, то се у историји није десило, додао је Мали.

- Упркос блокадама и проблемима које имамо, наша економија и даље расте, а имамо и рекордно ниску незапосленост, држава води одговорну економску политику.
 

Вести Друштво
