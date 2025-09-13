МИНИМАЛАЦ РАСТЕ, АЛИ НЕЋЕ СВАКОГ МЕСЕЦА БИТИ ИСТИ! Радници ће добијати различите коверте ЕВО од чега ће то зависити
Од почетка следеће године минимална цена рада у Србији биће, у просеку, 64.554 динара, а обрачунаваће се на основу минималне сатнице од 371 динар.
То је после редовне седнице Социјално економског савета рекао први потпредседник Владе и министар финансија Синиша Мали, указавши да ће одлука о редовном
повећању минималне зараде од 1. јануара наредне године бити донета на седници Владе која ће бити одржана данас. Он је указао да ће од првог дана следеће године просечна минимална зарада износити 551 евро. Треба рећи и да ће пре повећања минималне цене рада за 10,1 одсто од 1. јануара следеће године минималац бити повећан 1. октобра - и то за 9,4 одсто, што ће просечан минималац довести до 58.630 динара, односно око 500 евра.
Дакле, просечан минималац ће од 1. јануара бити виши од сада важећег око 11.000 динара јер се садашњи минималац креће у распону од око 49.300 до око 56.700 динара, а просечан је 53.592 динара. Висина минималца зависи од броја радних сати у месецу, па је најтања коверта у месецима у којима је најмање радних сати - 160 и сада износи 49.290 динара, а највиши се исплаћује у месецима у којима се ради 184 сати - 56.672 динара. У месецима у којима се ради 168 сати минималац износи 51.744 динара, а у месецима с 176 радних сати минимална зарада је 54.208 динара. Уз повећање минималне зараде која ће уследити 1. јануара следеће године, ова зарада кретаће се у распону од око 59.350 до око 68.250 динара. Најнижи минималац биће 59.360 динара, а највиши 68.264 динара. У месцима у којима се ради 168 сати минималац ће бити 62.328 динара, а у месецима с 176 радних сати минимална зарада ће бити 65.296 динара.
Последњу реч имала Влада Србије
И ове године је, као и много пута до сада, послењу реч имала, односно одлуку о повећању минималне зараде је донела Влада. Наиме, учесници у социјалном дијалогу - представници Владе Србије, синдиката и послодаваца нису постигли договор о висини минималца за наредну годину па је прихваћен предлог Министарства финансија да он буде 550 евра. Захтев синдиката био је да минимална зарада наредне године достигне износ од 600 евра, односно 70.000 динара, а послодавци су оценили да минималац не треба повећавати након корекције која ће уследити 1. октобра.
Већ сад је познато да ће минимална цена рада у Србији ове године бити ванредно понећана, па ће од 1. октобра минималац бити виши за 9,4 одсто од сада важећег и износиће, у просеку, 58.630 динара. У односу на садашњи просечни минималац од 53.592 динара, у коверти ће, у просеку, бити око 5.000 више, а приликом обрачуна зараде рачунаће се минимална сат ница, која ће, уместо 308 динара, бити 337 динара. То значи да ће последња три месеца радницима који зарађују ову плату у октобру и децембру, у којима има 184 радна сата, бити исплаћено 62.008 динара, док ће у новембру у коверти бити 53.920 динара јер ће се тог месеца радити 160 сати.
Д. Млађеновић