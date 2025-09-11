ОДЛУЧЕНО ЈЕ! Влада усвојила повећање МИНИМАЛЦА Ево колико ће износити ОД ЈАНУАРА
11.09.2025. 11:15 11:23
Коментари (0)
Влада Србије усвојила је на данашњој седници одлуку о редовном повећању минималне зараде од 1. јануара 2026. године на 551 евро.
Ово повећање је од 10,1 одсто како је потврђено Танјугу у Министарству финансија.
Минимална зарада ће бити повећана на 371 динар по радном часу и износиће месечно 64.554 динара.
Пре тога, минимална зарада биће ванредно повећана од 1. октобра ове године за 9,4 одсто или са 450 на 500 евра.