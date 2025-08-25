СИНДИКАТИ СЕ СПРЕМИЛИ ЗА ПРЕГОВОРЕ С ВЛАДОМ Траже да минимална зарада следеће године буде 70.000 динара
БЕОГРАД: Округли сто под називом "Минимална зарада и њен утицај на плате у Србији за 2026. годину" одржан је данас у Савезу самосталних синдиката Србије (СССС), а током расправе је истакнут предлог да минимална зарада наредне године износи 70.000 динара.
Како се наводи у саопштењу СССС, минимална зарада од 70.000 сматра се реалном основом за предстојеће преговоре са владом и послодавцима заказане за 26. август, док је предлог Владе о повећању минималца за 10,1 одсто оцењен као недовољан, јер би га, како је речено, убрзо "појела" инфлација.
На расправи је указано и да велики број радника са средњом стручном спремом прима минималну зараду.
На скупу су учесници, председници УГС Независност и гранских синдиката СССС, такође нагласили да уређивање платних разреда мора постати приоритет, да би се задржала квалификована радна снага.
Током расправе, презентовани су и прелиминарни резултати анкете СССС и УГС "Независност" о приходима и расходима домаћинстава запослених, који ће послужити као важан аргумент у социјалном дијалогу.
Према речима председника СССС Зорана Михајловића, потрошачка корпа четворочлане породице са двоје запослених већ премашује 100.000 динара, што јасно показује да садашњи ниво минималне зараде не обезбеђује елементарну егзистенцију.