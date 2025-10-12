clear sky
АКО СТЕ КУПИЛИ ОВАЈ СИР, ХИТНО ГА ВРАЋАЈТЕ! Чувени дрогеријски ланац тврди ИМА ГА НА СРПСКИМ РАФОВИМА

12.10.2025. 19:30 19:37
тофу
Фото: ДМ Дрогери маркт

ДМ дрогери маркт у циљу превентивне заштите купаца упозорава на конзумацију артикла „дм Био тофу натур 200г“  (бар-код 4066447019421), саопштио је ланац ДМ.  Овај козметички ланац који продаје здраву храну, наложио је повлачење преосталих артикала одређене шарже са полица широм Европе, па и у Србији.

Како кажу, повлачење се односи искључиво на робу са роком трајања 5. 7. 2026. и бројем шарже 97112. Тофу сир дмБио тофу натур 200г налази се у продаји на територији Србије, али се повлачење односи искључиво на  горепоменуту шаржу.   

Разлог за превентивно повлачење: наведени артикал у процесу обраде био је изложен недовољно високим температурама, па се не може искључити могућност развоја бактерије Bacilus cereus. Конзумација артикала заражених овом бактеријом може да изазове повраћање и дијареју.  

Уколико сте овај производ са наведеним бројем шарже купили у било којој дм продавници у Србији или некој другој земљи, молимо Вас да га вратите, отворен или неотворен, у вашу најближу дм продавницу у Србији.   

Безбедност наших купаца нам је на првом месту те се извињавамо због настале непријатности, саопштио је ДМ и додао да се купци могу додатно информисати на мејл [email protected].

Бактерија Bacilus cereus је грам-позитивна, спорогена, покретљива бактерија која је широко распрострањена у природи. Налази се у земљишту, прашини, ваздуху, на биљкама и поврћу, па лако доспева у храну током производње, прераде или чувања. Њене споре су изузетно отпорне на топлоту и дезинфекциона средства, што значи да могу преживети кување и касније се активирати када се храна охлади и стоји на собној температури.

Ова бактерија узрокује две врсте тровања храном:

  1. Еметични (повраћајни) тип – изазива се токсином који се већ налази у храни. Симптоми (мучнина, повраћање, понекад и грчеви) јављају се брзо, обично 1 до 5 сати после јела. 

  2. Дијарејични тип – изазива се токсинима који се луче у цревима након што бактерија доспе у организам. Симптоми (бол у стомаку, пролив, надимање) јављају се после 8–16 сати и трају обично 24 сата. Чешћи је код месних, млечних и повртарских јела.

И. Р.

повлачење производа повлачење с тржишта сир
