АКО СТЕ КУПИЛИ ОВАЈ СИР, ХИТНО ГА ВРАЋАЈТЕ! Чувени дрогеријски ланац тврди ИМА ГА НА СРПСКИМ РАФОВИМА
ДМ дрогери маркт у циљу превентивне заштите купаца упозорава на конзумацију артикла „дм Био тофу натур 200г“ (бар-код 4066447019421), саопштио је ланац ДМ. Овај козметички ланац који продаје здраву храну, наложио је повлачење преосталих артикала одређене шарже са полица широм Европе, па и у Србији.
Како кажу, повлачење се односи искључиво на робу са роком трајања 5. 7. 2026. и бројем шарже 97112. Тофу сир дмБио тофу натур 200г налази се у продаји на територији Србије, али се повлачење односи искључиво на горепоменуту шаржу.
Разлог за превентивно повлачење: наведени артикал у процесу обраде био је изложен недовољно високим температурама, па се не може искључити могућност развоја бактерије Bacilus cereus. Конзумација артикала заражених овом бактеријом може да изазове повраћање и дијареју.
Уколико сте овај производ са наведеним бројем шарже купили у било којој дм продавници у Србији или некој другој земљи, молимо Вас да га вратите, отворен или неотворен, у вашу најближу дм продавницу у Србији.
Безбедност наших купаца нам је на првом месту те се извињавамо због настале непријатности, саопштио је ДМ и додао да се купци могу додатно информисати на мејл [email protected].
Бактерија Bacilus cereus је грам-позитивна, спорогена, покретљива бактерија која је широко распрострањена у природи. Налази се у земљишту, прашини, ваздуху, на биљкама и поврћу, па лако доспева у храну током производње, прераде или чувања. Њене споре су изузетно отпорне на топлоту и дезинфекциона средства, што значи да могу преживети кување и касније се активирати када се храна охлади и стоји на собној температури.
Ова бактерија узрокује две врсте тровања храном:
-
Еметични (повраћајни) тип – изазива се токсином који се већ налази у храни. Симптоми (мучнина, повраћање, понекад и грчеви) јављају се брзо, обично 1 до 5 сати после јела.
-
Дијарејични тип – изазива се токсинима који се луче у цревима након што бактерија доспе у организам. Симптоми (бол у стомаку, пролив, надимање) јављају се после 8–16 сати и трају обично 24 сата. Чешћи је код месних, млечних и повртарских јела.
