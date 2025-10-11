ОВДЕ ГОРИВО СМЕ ДА ПОСКУПИ САМО ЈЕДНОМ ДНЕВНО Држава уводи мере за стабилизацију тржишта
Немачка планира да уведе ограничење којим ће бензинске станице моћи да повећају цене горива само једном дневно, док ће снижења бити дозвољена у сваком тренутку. Циљ је да се заштите потрошачи и обезбеди већа транспарентност на тржишту.
Према подацима Савезног уреда за картеле, на бензинским станицама у Немачкој дневно се бележи и до 18 промена цена, што возачима отежава да на време искористе ниже цене. Савезне земље сада предлажу да се цене могу подићи само једном дневно, док ће смањење остати неограничено.
Као модел наводи се Аустрија, где су поскупљења дозвољена једном дневно у 12 часова, док цене могу падати у било ком тренутку. Та пракса, како се наводи, доноси већу стабилност за потрошаче, али и олакшава управљање ценама бензинским пумпама, које су обавезне да пријављују сваки ценовни помак Уреду за транспарентност тржишта горива.
Ситуација у Србији: санкције НИС-у и стабилност цена
Последњих дана пажњу јавности изазвале су америчке санкције према Нафтној индустрији Србије (НИС). Према изјавама председника Александра Вучића, Србија располаже са око 340 хиљада тона дизела у резерви, што је, како је нагласио, довољно за стабилно снабдевање у наредним месецима.
Вучић је поручио да ће држава „наћи решење“ и да грађани не треба да брину о несташицама или поскупљењима, иако су санкције „вишеструко лоша вест за Србију“. Он је навео да се већ ради на успостављању нових канала сарадње са партнерима из Кувајта и Велике Британије како би се обезбедило континуирано снабдевање тржишта.
Тренутно цене горива у Србији остају стабилне, без већих промена, показују најновији подаци са тржишта. Министарство трговине сваке недеље објављује званичне цене деривата које важе од петка у 15 часова до наредног петка у исто време.
Потврђена сигурност снабдевања
Према Закону о енергетици, држава је обавезна да обезбеди сигурну и континуирану испоруку енергената. Иако санкције могу донети додатне изазове у области логистике и увоза, званичници истичу да грађани Србије неће осетити нестабилност у снабдевању нити нагли раст цена.