НИС ПОД САНКЦИЈАМА, А РУСИ ЋУТЕ! Министарка Ђедовић Хандановић: „Време пролази, а план не постоји, Србија очекује јасан одговор“
Министарка рударства и енергетике Дубравка Ðедовић Хандановић обраћа се грађанима поводом актуелне ситуације у вези са Нафтном индустријом Србије (НИС) и наредним потезима државе у сектору енергетике.
- Јуче је одржана хитна ванредна седница Одбора директора НИС. Очекивали смо да чујемо какв је план за даље пословање, наредних месеци, тај план нисмо чули, ни план ни програм и то је забрињавајуће. И раније смо причали са руским партнерима, чули смо тада да је план био да се рат заврши, да дође до договора и да ће то утицати и на санкције, сведоци смо да се то није десило. Ми очекујемо да чујемо у наредним данима шта је план и програм пре свега руских партнера, шта су смислили. Санкције су најављене још у децембру прошле године, уведене су у јануару, ступиле на снагу у октобру и заиста очекујемо да чујемо од руских партнера. Само да план не буде да време пролази и да плана нема. Очекујемо да се заштити интерес Србије, да се заштити енергетска сигурност и безбедност и то је наш циљ и интерес. Да саслушамо прво, па ћемо након састанка изаћи са предлозима нашим.
- Нисмо чули план и програм, ми смо више пута рекли, не желимо да национализујемо ничију имовину, да је скандалозно што се имовина отима данас, да се руска имовина отима, желимо да будемо сигурна дестинација за инвеститоре и то је наш циљ. Да будемо добри партнери свима. Чули смо јуче да се менаџмент компаније нада да ће Вучић да нађе решење на вишем нивоу. Председник нема магичан штапић, разговори су вођени, али у целој овој ситуацији, понављам, шта је план за снабдевање сировом нафтом, за наставак рада Рафинерије, шта је са запосленима, а да тај план не укључује само да време пролази. Очекујемо те одоговре након састанка са председником Вучићем.
- Ми смо залихе претходних година подигли, ми смо одговорно радили у претходном периоду, годинама. Очекујемо нове испоруке нафтних деривата у наредном периоду. Подижемо и подизаћемо резерве, знамо да је то важно управо уколико дође овако до непредвиђених ситуација. Грађани Србије не треба да стрепе, снабдевање је редовно. Чули смо јуче да залихе сирове нафте има да Рафинерија ради до 1. новембра, НИС има залихе до почетка децембра и шта онда? Наших резерви има довољно, наставићемо да улажемо, грађани не треба да стрепе, треба да верују својој држави, а ми ћемо радити напорно и одговорно да пронађемо решења.
О гасу
- Снабдевање гаса је за нас веома важна тема. Председник Србије је још у мају био у посети Москви, очекивали смо још у јуну и јулу да се ти разговори окончају. Гасни аранжман је продужен до краја октобра, последње најаве су да ће тај аранжман да се продужи до краја године. Ми смо били заиста стрпљиви и фер и поштени, једина смо земља која није увела санкције. Очекујемо да се тај аранжман закључи на дуже стазе, али нам је и јако важно да имамо изворе из више праваца. Ми нећемо дозволити да буде угожено снабдевање гаса. Наше је да размишљамо дугорочно, стратешки и разговарамо о неким другим изворима гаса. Очекујемо у понедељак да чујемо план, да се обезбеди сигурност снабдевања, рад запослених и рад рафинерије. Наши грађани не смеју да пате и држава то неће дозволити - закључила је.
Подсетимо, санкције које су САД увеле НИС-у ступиле су на снагу. Председник Александар Вучић изјавио је да је увођење санкције НИС-у од САД вишеструко лоша вест за Србију коју ће осетити сви грађани и додао да ћемо наставити разговоре са америчким партнерима, као и да очекујемо даље реакције Москве.
Подсећајући да ЈАНАФ прекида доток нафте, Вучић је истакао да грађани не брину, јер Србија има довољно резерви.
"У резерви имамо довољно и људи не треба да паниче и не треба да брину ни на који начин. Наше су резерве пуне. Имамо у резервама укупно 342.000 тона дизела, имамо преко 66.000 тона бензина. Што се мазута тиче, у ЕПС-у га има довољно за годину дана, што је изузетно важно јер он служи понекад као амалгам за угаљ, а понекад за појачавање калоријске вредности у пећима, што је од огромног значаја", рекао је Вучић.