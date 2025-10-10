"НЕ ТРЕБА ОЧЕКИВАТИ НЕСТАШИЦЕ НА ТРЖИШТУ" Амбасадор Боцан-Харченко о санкцијама НИС-у: Русија неће окренути леђа Србији!
Амбасадор Русије у Србији Александар Боцан-Харченко изјавио је данас да је амбасада у сталном контакту са руководством Нафтне индустрије Србије (НИС) и истакао да је компанија добро припремљена за ову ситуацију, као и да Русија неће окренути леђа Србији.
Боцан-Харченко је напоменуо да се знало да ће пре или касније доћи до повећане напетости и до ступању на снагу америчких санкција.
- Они имају и залиха, имају и могућност да се снађу. У сваком случају, мислим да не треба очекивати несташице, нити узбуне на тржишту, ни када је у питању енергетска безбедност Србије - казао је Боцан-Харченко за РТ Балкан.
Према његовим речима, биће још контаката између српске стране и НИС-а и Гаспрома и руске стране, као и између влада две државе.
- Не бих причао о детаљима, нити о томе шта је могуће. Само желим да кажем да данас, када су санкције уведене, да је најважније да то ово примамо без неких повећаних емоција, јер то за нас није изненађење. Решење је било усвојено од америчке стране одавно, било је одлагања, али на крају крајева, то је потпуно политичко решење, у позадини нема ничега што се тиче економије и енергетике. То је потпуно политичко решење - истакао је руски амбасадор.
Поновио је да је Гаспром поуздан партнер и да "руска страна нема намеру да у овој ситуацији окрене леђа Србији".
- У склопу наше билатералне сарадње Србија ће имати енергетску безбедност као и до сада - поручио је Боцан-Харченко.
Додао је да ће наредних дана бити настављени контакти и да ће "можда бити и нешто ново".