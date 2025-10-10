few clouds
ДРУГИ ДАН САНКЦИЈА НИС-у: Рафинерија у Панчеву има сировина да ради до 1. новембра, ДРЖАВА НАЈАВЉУЈЕ НОВЕ ИЗВОРЕ СНАБДЕВАЊА

Фото: NIS

Након што је Хрватска обуставила испоруку сирове нафте компанији НИС преко ЈАНАФ-а, рафинерија у Панчеву наставља да ради на постојећим залихама које ће, према проценама, трајати до 1. новембра.

Иако је овај потез изазвао забринутост јавности, надлежни уверавају да несташица горива неће бити, а да држава већ ради на диверсификацији извора снабдевања.

Нови путеви снабдевања су нужни

„Ситуација је очекивана и контролисана. Имамо довољно сирове нафте и деривата за извесно време, али ће бити неопходно прелазно решење – увоз готових деривата другим правцима, што ће, разуме се, бити скупље“, изјавио је Небојша Атанаковић, предузетник и власник бензинске станице.

2
Фото: NIS

Он додаје да би држава могла да смањењем акциза ублажи евентуална поскупљења и тиме заштити стандарде грађана и привреде.

Држава: „Нема разлога за панику“

Према речима Стефана Србљановића, државног секретара у Министарству рударства и енергетике, санкције нису изненадиле државу.

„Ове мере нису усмерене против Србије, већ против компанија са руским власништвом широм света. Ми смо се на њих припремали и последњих десет месеци радили на одлагању и ублажавању последица“, рекао је Србљановић за Блиц ТВ.

Он истиче да сираве нафте за Панчеву има до 1. новембра, док постојеће залихе у складиштима обезбеђују редовно снабдевање до краја године.

„Нема разлога за поређења са деведесетим годинама. Овог пута имамо план, капацитете и залихе. Биће изазова, али не и несташица“, поручио је Србљановић.

Девет десетина нафте стизало преко ЈАНАФ-а

Србљановић је подсетио да је готово 90 одсто сирове нафте за Србију долазило преко ЈАНАФ-а, нафтовода изграђеног пре више од пола века, који преко Јадранског мора и Хрватске допрема нафту до Панчева.

„То је била највећа и практично једина рута за велике количине сировине“, наглашава он.

Нови правци снабдевања

Као дугорочно решење, држава најављује изградњу новог нафтовода у сарадњи са Мађарском, дужине око 108 километара кроз територију Србије, који би земљу повезао са системом „Дружба“ и обезбедио додатни правац снабдевања.

2
Фото: NIS

„Циљ је јасан – као што смо у гасном сектору постигли енергетску сигурност, сада то исто морамо обезбедити и у области нафте“, истакао је Србљановић.

Иако је пред Србијом период изазова, званичници поручују да држава има механизме да спречи „дивљање“ цена горива, а грађани не треба да страхују од рестрикција.

Како истичу у Министарству, „енергетска стабилност остаје приоритет број један“ — а Панчево остаје кључна тачка нафтног система Србије.

