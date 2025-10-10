clear sky
14°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МАЂАРСКИ МОЛ ПРИСКАЧЕ У ПОМОЋ Појачане испоруке Србији након америчких санкција НИС-у

10.10.2025. 08:32 08:53
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
najnovija vest opsta
Фото: Дневник

Мађарска нафтна компанија МОЛ ће повећати испоруке Србији након ступања на снагу америчких санкција Нафтној индустрији Србије, изјавио је данас мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

- Пошто МОЛ игра важну улогу у снабдевању Србије сировом нафтом и горивом, наши српски пријатељи могу да се ослоне на повећану испоруку од МОЛ-а - рекао је Сијарто у објави на Фејсбуку.

Према његовим речима, ово повећање неће моћи у потпуности да замени недостатак испорука из Хрватске.

Председник Србије Александар Вучић рекао је у четвртак да је реална процена да рафинерија без додатног дотока нафте може да ради до 1. новембра и додао да када је реч о гориву, проблема неће бити до Нове године. Вучић је током обраћања грађанима, поводом увођења америчких санкција НИС-у, казао да тај период може бити дужи за пет или седам дана, али да ће тешко бити дуже од тога.

(k1info.rs)

Санкције САД НИС
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај