МАЂАРСКИ МОЛ ПРИСКАЧЕ У ПОМОЋ Појачане испоруке Србији након америчких санкција НИС-у
Мађарска нафтна компанија МОЛ ће повећати испоруке Србији након ступања на снагу америчких санкција Нафтној индустрији Србије, изјавио је данас мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
- Пошто МОЛ игра важну улогу у снабдевању Србије сировом нафтом и горивом, наши српски пријатељи могу да се ослоне на повећану испоруку од МОЛ-а - рекао је Сијарто у објави на Фејсбуку.
Према његовим речима, ово повећање неће моћи у потпуности да замени недостатак испорука из Хрватске.
Председник Србије Александар Вучић рекао је у четвртак да је реална процена да рафинерија без додатног дотока нафте може да ради до 1. новембра и додао да када је реч о гориву, проблема неће бити до Нове године. Вучић је током обраћања грађанима, поводом увођења америчких санкција НИС-у, казао да тај период може бити дужи за пет или седам дана, али да ће тешко бити дуже од тога.