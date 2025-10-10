few clouds
17°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРВА НАГРАДА ЈЕ ПОЛА МИЛИОНА ДИНАРА Још данас имате прилику да се пријавите на конкурс "Млади пољопривредник 2025", а ово су услови

10.10.2025. 11:05 11:14
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц/Дневник
Коментари (0)
poljo
Фото: unsplash.com

Најбоље кандидате очекују новчане награде од 500.000, 300.000 и 200.000 динара, а победника ће, поред стручног жирија, изабрати и публика путем онлине гласања.

Вечерас до поноћи имате времена да се пријавите на конкурс "Млади пољопривредник 2025", на овом линку.

Конкурс има за циљ да промовише младе људе који су одлучили да остану на селу и да покажу да пољопривреда може бити модеран, профитабилан и одржив посао.

"Желимо да истакнемо младе који су спојили традицију и иновације, користе савремену механизацију, дигиталне алате и своје производе пласирају и ван граница Србије. Њихове приче доказују да село има будућност“, поручио је раније Владимир Вукотић, председник Извршног одбора "3 Банке", која је организатор конкурса уз подршку Министарства пољопривреде и Задружног савеза Војводине.

poljo
Фото: unsplash.com

Ево ко може да се пријави

Право учешћа имају носиоци газдинстава до 35 година старости који планирају да наставе живот и рад на селу.

Кандидати не смеју премашити следеће границе производње:

до 20 хектара за ратарство,
до 5 хектара за воћарство или повртарство на отвореном,
до 0,5 хектара за повртарство у пластеницима,
до 15 крава, 200 товљеника, 30 јунади годишње или 10.000 пилића у сточарству.

Пријаве се подносе онлајн путем интернет странице 3 Банке, а конкурс је отворен до 10. октобра у поноћ.
 

пољопривредници конкурс награда газдинство
Извор:
Блиц/Дневник
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај