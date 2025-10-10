ПРВА НАГРАДА ЈЕ ПОЛА МИЛИОНА ДИНАРА Још данас имате прилику да се пријавите на конкурс "Млади пољопривредник 2025", а ово су услови
Најбоље кандидате очекују новчане награде од 500.000, 300.000 и 200.000 динара, а победника ће, поред стручног жирија, изабрати и публика путем онлине гласања.
Вечерас до поноћи имате времена да се пријавите на конкурс "Млади пољопривредник 2025", на овом линку.
Конкурс има за циљ да промовише младе људе који су одлучили да остану на селу и да покажу да пољопривреда може бити модеран, профитабилан и одржив посао.
"Желимо да истакнемо младе који су спојили традицију и иновације, користе савремену механизацију, дигиталне алате и своје производе пласирају и ван граница Србије. Њихове приче доказују да село има будућност“, поручио је раније Владимир Вукотић, председник Извршног одбора "3 Банке", која је организатор конкурса уз подршку Министарства пољопривреде и Задружног савеза Војводине.
Ево ко може да се пријави
Право учешћа имају носиоци газдинстава до 35 година старости који планирају да наставе живот и рад на селу.
Кандидати не смеју премашити следеће границе производње:
до 20 хектара за ратарство,
до 5 хектара за воћарство или повртарство на отвореном,
до 0,5 хектара за повртарство у пластеницима,
до 15 крава, 200 товљеника, 30 јунади годишње или 10.000 пилића у сточарству.
Пријаве се подносе онлајн путем интернет странице 3 Банке, а конкурс је отворен до 10. октобра у поноћ.