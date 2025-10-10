ФАЛСИФИКОВАНЕ НОВЧАНИЦЕ ПРЕПЛАВИЛЕ СРБИЈУ Ово су валуте које се највише кривотворе

БЕОГРАД: У првих девет месеци ове године откривено је 3.750 комада фалсификованих новчаница, од чега су 1.337 фалсификати динара а 2.413 страних валута, објавила је данас Народна банка Србије (НБС).

Када је реч о динарима, највише су фалсификовани апоени од 2.000, затим од 1.000 и 500 динара.



Међу откривеним фалсификованим страним валутама, предњачили су еври са 2.019 комада, од чега највише апоена од 100 и 200.



Следе амерички долари са 394 комада, од чега 38 комада у апоенима од 50 и 356 комада у апоенима од 100 долара.



Посматрано по номиналној вредности, од укупно 42,74 милиона динара, колико износи номинална динарска противвредност фалсификата свих валута, доминантан је удео фалсификованих новчаница евра - 36,43 милиона или 85,24 одсто, затим америчког долара - 3,74 милиона динара или 8,77 одсто и домаће валуте у износу од 2,56 милиона динара, односно 5,99 одсто.