НИС ОБЈАВИО ВАЖНО САОПШТЕЊЕ Спремите кеш! Али можете плаћати гориво на још неколико начина
На бензинским пумпама Нафтне индустрије Србије (НИС) још може да се плати "Мастеркард" картицама, док са "Визом" већ има проблема, сазнаје "Блиц Бизнис". Такође, како смо се уверили, немогуће је скинути апликације ове нафтне компаније са Гугл и Епл продавница.
Додатно, како се екипа "Блиц Бизниса" уверила на терену на НИС пумпама, горива има, али је међутим упечатљиво обавештење које је постављено на бензинским станицама.
Наиме, усликали смо обавештење о опцијама плаћања уколико картице не раде:
У обавештењу које је НИС истакао, а раније и послао корисницима, наводи се да "Компанија НИС тренутно послује под санкцијама. Због тога се може десити да Mastercard, Visa и American Express платним картицама неће бити могуће плаћање на нашим бензинским станицама".
Како да платите ако картица не ради?
Из НИС-а наводе да се плаћање може обавити на неколико начина: Готовином, дина платним картицама свих банака, м-банкинг апликацијом свих банака, „ИПС Покажи“ опцијом као и Drive.Go апликацијом, само уз ИПС начин плаћања.
Након ступања на снагу америчких санкција компанији НИС, огласила се и Народна банка Србије која је саопштила је да су грађанима и привреди и даље на располагању домаћи платни инструменти за безготовинско плаћање.
Додатне погодности за кориснике
Како се наводи, будући да ови системи доносе ниже трошкове за све учеснике у ланцу плаћања, компанија НИС Петрол ће грађанима и привреди обезбедити додатне погодности приликом коришћења домаћих платних инструмената, о чему ће јавност бити благовремено обавештена.
Апликације не могу да се "скину"
Корисници "ајфона" и "андроида" више не могу да скидају и преузимају апликације Нафтне индустрије Србије (НИС), у шта се уверила и наша редакција.
Корисницима "ајфона" се не приказује ниједна од апликација те компаније, док је на "андроиду" у понуди једна за бесплатно инсталирање.
Компанија НИС санкционисана је због такозваног „секундарног ризика“, односно због повезаности са руским „Гаспромњефтом“.
Авиосаобраћај функционише
Подсетимо, како је "Блиц Бизнис" први јавио, авио-саобраћај од јутрос функционише неометано, и нема утицаја санкција НИС-у које су ступиле на снагу. Сви летови с обављају по редовном реду летења. Такође, национална авио-компанија Ер Србија навела је за "Блиц Бизнис" да је предузела све потребне мере како би обезбедила стабилно снабдевање авио-горивом и несметано одвијање летова.
Санкције НИС-у ступиле су на снагу јутрос, у 6 сати по нашем времену, потврђено је за "Блиц Бизнис". Амерички OFAC није продужио лиценцу којом се омогућава несметано пословање. Од данас, могућа је промена начина плаћања горива за грађане на пумпама, док надлежни поручују да деривата у овом тренутку има довољно и да снабдевање остаје стабилно.