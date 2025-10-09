overcast clouds
ПОСЛЕ ЗЛАТА, САД И СРЕБРО ОБАРА РЕКОРДЕ Надмашен ценовни врхунац из 1980. године, ево колико се плаћа за унцу!

09.10.2025. 21:09 21:24
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
сребро
Фото: pexels.com

ЊУЈОРК: Цена сребра данас је порасла за више од четири одсто, на рекордних око 51 долар (око 44 евра) по унци, првенствено због све веће потражње улагача за сигурнијом имовином.

Тиме је продужен раст цене овог племенитог метала надмашивши претходни врхунац забележен још 1980. године, објавио је данас Трејдинг економикс. 
 

Сребро је ове године порасло за преко 70 одсто, надмашивши злато, што је засновано на фискалним ризицима у Сједињеним Америчким Државама, потенцијалом за ниже каматне стопе, питањима око назависности централне банке Федералних резерви (ФЕД) и неодрживим нивоима глобалног дефицита и дуга.
 

Несташица слободно доступног сребра на лондонском тржишту додатно је подржала цене.
 

Са применама које се крећу од инвестиција до индустријске употребе, као што су соларни панели и ветротурбине, очекује се да ће потражња за сребром премашити понуду пету годину заредом у 2025. години.
 

