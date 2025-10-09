ТУРБУЛЕНЦИЈЕ НА СТОЧНИМ ПИЈАЦАМА Цена товних свиња пала на 260 динара по килограму, али зато јагњићи "скочили"
Откупна цена телади сименталске расе тежине до 160 килограма била је нижа у односу на претходну седмицу у кланицама на подручју рашког региона, јер је доминирао износ од 800 дин/кг. Како преноси СТИПС, на пијаци живе стоке у Ужицу такође је дошло је до пада продајне цене ове категорије телади, а промет се најчешће одвијао по цени од 730 дин/кг.
У Кикинди је забележен пад откупне цене товне јунади СМ расе телесне масе изнад 480 килограма на доминантних 430 дин/кг.
"Доминатнтна откупна цена товних бикова СМ расе, тежине изнад 500 килограма износила је 440 дин/кг, док су за откупљене краве за клање СМ расе кланичари са подручја јабланичког региона издвајали 240 дин/кг", стоји у извештају за протеклу недељу.
У кланицама на подручју моравичког региона није било промена у погледу понуде, тражње и откупних цена телади, товне јунади, товних бикова и крава за клање СМ расе у односу на последњу седмицу септембра. У кланицама на подручју пиротског региона откупљивана су телад СМ расе по цени од 800 дин/кг, товна јунад тежа од 480 килограма по цени од 550 дин/кг и краве за клање по цени од 250 дин/кг.
Товљеници до 260 дин/кг
Откупна цена товних свиња у категорији од 80 до 120 килограма била је нижа у кланицама на подручју средњебанатског региона, јер је доминирао износ од 260 дин/кг. Главни разлог пада цене била је доста добра понуда.
"Пад цена обе категорије прасади у односу на последњу седмицу септембра евидентиран је на пијаци живе стоке у Чачку. Грла до 15 килограма могла су се пазарити по доминантној цени од 260 дин/кг, док су за грла од 16 до 25 килограма купци требали да издвоје најчешће 250 дин/кг."
На пијаци живе стоке у Краљеву забележен је пад продајне цене прасади тежине од 16 до 25 килограма, јер је доминирао износ од 280 дин/кг. Доминантна откупна цена прасади од 16 до 25 килограма износила је 310 дин/кг у кланицама на подручју јужнобачког региона. За откупљене товне свиње кланичари су плаћали од 210 до 230 дин/кг у зависности од категорије грла. Пад откупне цене товних свиња у категорији од 80 до 120 килограма забележен је у кланицама на подручју Београда где доминирао износ од 240 дин/кг.
Раст цене јагњади на подручју Чачка и Краљева
Забележен је раст продајне цене јагњади на пијаци живе стоке у Чачку, јер је преовладавао износ од 430 дин/кг. У понуди је било и оваца чија је цена најчешће износила 170 дин/кг. Обим понуде обе категорије био је добар, а продаја солидна по мишљењу одгајивача и трговаца.
"Јагњад су била скупља на сточној пијаци у Краљеву. Разлог је нешто слабија понуда у односу на тражњу. Доминирао је износ од 400 дин/кг", извештава СТИПС.
У кланицама на подручју подрињског региона дошло је до пада откупне цене јагњади због боље понуде у односу на тражњу, а доминирао је износ од 400 дин/кг. Није било значајније промене на пијаци живе стоке у Лесковцу, па су се јагњад могла купити по доминантној цени од 450 дин/ кг, за јарад је требало издвојити 400 дин/ кг, а за овце 200 дин/кг. Кланичари са подручја сремског региона откупљивали су прве седмице октобра једино јагњад по доминантној цени од 450 дин/кг.