КЛАНИЧАРИ ТРЉАЈУ РУКЕ Цена прасади у Србији у паду! Износи на сточној пијаци откривају и колика је зарада на биковима
Доминантна откупна цена прасади од 16 до 25 килограма износила је 320 динара по килограму у кланицама на подручју јужнобачког региона током последње седмице августа.
Доминантна цена бикова сименталске расе телесне масе изнад 500 килограма достигла је износ од 550 дин/кг, што је рекордна цена ове категорије говеда од када СТИПС прати тржиште пољопривредних производа у Србији. Како наводе у новом извештају, забележена је слаба понуда јунади и просечна понуда бикова.
– Забележен је раст откупних цена у кланицама на подручју пчињског региона протекле седмице, па се откуп товне јунади телесне масе од 350 до 480 килограма одвијао по цени од 460 дин/кг, док је откупна цена товних бикова СМ расе телесне масе изнад 500 килограма износила 450 дин/кг – наводи се.
У кланицама на подручју подрињског региона забележен је раст откупне цене товних бикова СМ расе телесне масе изнад 500 килограма у односу на претходни период, а доминирао је износ од 450 дин/кг.
– Кланичари са подручја шумадијског региона по вишој су цени, у односу на претходни период, откупљивали краве за клање СМ расе. Доминирао је износ од 270 динара по килограму – наводи СТИПС.
У кланицама на подручју јужнобанатског региона товна јунад телесне масе изнад 480 килограма откупљивана су по доминантној цени од 420 дин/кг.
Варирале цене прасади и свиња
На пијаци живе стоке у Нишу дошло је до пада продајне цене прасади телесне масе од 16 до 25 килограма, а доминирао је износ од 320 дин/кг.
– Откупна цена товних свиња телесне масе од 80 до 120 килограма била је нижа у односу на претходни период у кланицама на подручју подрињског региона, јер је доминирао износ од 260 дин/кг.
У кланицама на подручју шумадијског региона дошло је до раста доминантне цене товних свиња тежине од 80 до 120 килограма на 230 дин/кг, пада цене товних свиња тежих од 120 килограма на 190 дин/кг и крмача за клање на доминантних 170 дин/кг.
Доминантна откупна цена прасади од 16 до 25 килограма износила је 320 дин/кг у кланицама на подручју јужнобачког региона током последње седмице августа. Откупљиване су и товне свиње у категорији од 80 до 120 килограма, по доминантној цени од 240 дин/кг и товне свиње теже од 120 килограма по доминантној цени од 225 дин/кг.
Alo.rs