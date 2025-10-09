„Неће бити отпуштања радника“ ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА НИС-а ПОРУЧИО: Запослени данас примили ПРЕВРЕМЕНО исплаћену ЗАРАДУ, ДВЕ СТВАРИ нас занимају
БЕОГРАД: Председник синдиката Нафтне индустрије Србије Горан Такић изјавио је вечерас да грађани немају разлога за бригу због увођења америчких санкција НИС-у, као и да ће та компанија наставити са пословањем без обзира на решење које буде нашла у будућности.
Такић је навео да НИС располаже са довољном количином сирове нафте и деривата и истакао да руководство компаније ниједног тренутка није довело у питање отпуштање радника, наводећи да све НИС-ове службе раде свој посао.
Обишао сам јутрос четири, пет бензинских станица и све нормално функционише. Од 12 часова не прима се Виса картица, али све остало функционише. Тако да, без обзира на све, нема разлога за бригу када је реч о дериватима, рекао је Такић гостујући на РТС-у.
На питање како ће у будућности функционисати куповина горива на НИС-овим пумпама, Такић каже да ће грађани морати да се прилагоде готовини.
Највероватније ће морати да подижу новац на банкоматима или у банкама. Не верујем да ће то натерати грађане да одустану од НИС-ових пумпи, јер се оне налазе на најпрометнијим локацијама. И даље траје транзиција ка плаћању картицама, тако да нисам сигуран да ће то бити кључни фактор који ће одвратити купце, оценио је Такић.
Такић је навео да синдикат има појачану комуникацију са руководством компаније откад су санкције постале главни проблем фирме.
Очекујем да одговорни акционари седну, да се договоре и да нађу решење проблема. Ово су заиста изазовна времена и сад већ више нема времена, мора да се нађе решење, казао је Такић.
Председник синдиката Нафтне индустрије Србије рекао је и да су запослени данас примили превремено исплаћену зараду.
Реаговали смо проактивно, јер не знамо како ће банке реаговати. Ми за сада нормално послујемо са банкама. Занимају нас две ствари. Прво, како ће компанија да послује и друго, како ће запослени да примају плату. Запослени у НИС-у су врхунски професионалци и видимо да имамо проблема, али их сви решавамо, рекао је Такић.
Такић је напоменуо да за сада рафинерија и малопродаја раде нормално, али да проблеми постоје у велепродаји с обзиром да су ОМВ и ЕКО обуставиле куповину горива од НИС-а.
Ми као синдикат заиста имамо изузетно сарадњу са члановима одбора директора из Србије. Наш предлог је да се 11,3 одсто акција које има 'Интелиџенс' понуди грађанима и запосленима, али ће то зависити од ОФАК-а (америчка Агенција за контролу иностраних рачуна), рекао је Такић.
Он је изразио уверење да ће се ствари убрзано решавати јер, према његовим речима, акционари нису одговорни само за енергетски биланс Србије већ и за социјалну и финансијску стабилност 13.500 запослених у тој компанији.
Да ли ће се власници променити, то ћемо видети, али НИС свакако наставља да ради. Грађани не морају да праве залихе нити да ограничавају куповину горива, поручио је Такић.
Компанија НИС обавестила је јутрос јавност да није продужена посебна лиценца Министарства финансија Сједињених Америчких Држава, која омогућава несметано оперативно пословање што је означило почетак примена америчких санкција према тој компанији.
Народна банка Србије саопштила је данас, у вези са применом санкција компанији НИС и могућности да инострани картични системи блокирају плаћања платним картицама издатим у оквиру тих система на наплатним местима НИС-а, да су грађанима и привреди за безготовинска плаћања на располагању и даље платни инструменти НБС и то Дина платне картица као и инстант инструменти ИПС Скенирај и ИПС Покажи који се налазе на почетним екранима апликација за мобилно банкарство банака у Србији.