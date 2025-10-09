overcast clouds
ПОСАО ЗА МЛАДЕ ИТ СТРУЧЊАКЕ У СРБИЈИ Државна канцеларија запошљава у ова два града КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО КРАЈА ОКТОБРА

09.10.2025. 16:17
Пише:
Дневник
Извор:
Каматица.рс
канцеларија
Фото: freepik ilustarcija

Канцеларија за ИТ и еУправу објавила је позив за младе стручњаке – студенте завршних година и дипломце – да се пријаве за рад на кључним пројектима у области дигитализације
Конкурс је отворен до 31. октобра, а циљ је јачање тима који ради на развоју и примени вештачке интелигенције, квантног рачунарства, електронске управе, информационе безбедности, дигиталне инфраструктуре, науке о подацима и "клауд" решења.

Рад у Канцеларији нуди стално усавршавање и едукацију, као и прилику за напредовање и стицање специфичних знања. То, између осталог, подразумева ангажман на успостављању суперкомпјутера најновије генерације, развоју Националне платформе за вештачку интелигенцију, јачању Националног центра за информациону безбедност, као и на развоју софтверских решења за електронску управу и јачању капацитета Државног дата центра и мреже еУправе.
 

Младим стручњацима омогућен је почетак каријере уз менторски рад у сегментима као што су:

развој вештачке интелигенције у јавној управи,

управљање инфраструктуром Државног "клауда",

UX/UI дизајн електронских услуга,

развој електронских услуга и услуга поверења,

развој сајбер безбедности,

међународна сарадња на пољу дигитализације, вештачке интелигенције и квантног рачунарства.

Радна места су отворена у Београду и Крагујевцу. Сви заинтересовани кандидати треба да пошаљу своју биографију (ЦВ) на електронску адресу: [email protected], најкасније до 31. октобра.

Каматица.рс

Извор:
Каматица.рс
Пише:
Дневник
