ПОСАО ЗА МЛАДЕ ИТ СТРУЧЊАКЕ У СРБИЈИ Државна канцеларија запошљава у ова два града КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО КРАЈА ОКТОБРА
Канцеларија за ИТ и еУправу објавила је позив за младе стручњаке – студенте завршних година и дипломце – да се пријаве за рад на кључним пројектима у области дигитализације
Конкурс је отворен до 31. октобра, а циљ је јачање тима који ради на развоју и примени вештачке интелигенције, квантног рачунарства, електронске управе, информационе безбедности, дигиталне инфраструктуре, науке о подацима и "клауд" решења.
Рад у Канцеларији нуди стално усавршавање и едукацију, као и прилику за напредовање и стицање специфичних знања. То, између осталог, подразумева ангажман на успостављању суперкомпјутера најновије генерације, развоју Националне платформе за вештачку интелигенцију, јачању Националног центра за информациону безбедност, као и на развоју софтверских решења за електронску управу и јачању капацитета Државног дата центра и мреже еУправе.
Младим стручњацима омогућен је почетак каријере уз менторски рад у сегментима као што су:
развој вештачке интелигенције у јавној управи,
управљање инфраструктуром Државног "клауда",
UX/UI дизајн електронских услуга,
развој електронских услуга и услуга поверења,
развој сајбер безбедности,
међународна сарадња на пољу дигитализације, вештачке интелигенције и квантног рачунарства.
Радна места су отворена у Београду и Крагујевцу. Сви заинтересовани кандидати треба да пошаљу своју биографију (ЦВ) на електронску адресу: [email protected], најкасније до 31. октобра.