overcast clouds
16°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАПРИКЕ ПУНЕ ПЕСТИЦИДА ПРЕПЛАВИЛЕ ТРЖИШТЕ, АЛИ ОВАЈ ПОВРТАР ИЗ ЧАЧКА РАДИ ПОТПУНО ДРУГАЧИЈЕ „Што бих дао деци, то нудим и купцима”, тврди Вељо

09.10.2025. 13:16 13:23
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
паприке
Фото: РИНА

Након што је у паприкама из Северне Македоније откривен висок ниво пестицида метомил, грађани су се одмах запитали какво поврће једу и како се оно третира, али и колико домаћи произвођачи воде рачуна о прскању и безбедности хране.

Вељо Недић из Чачкакао повртар, заједно са својом породицом, веома води рачуна о коришћењу пестицида и уредно води евиденцију о сваком третману, тврди.

Пратимо каренцу и све друге параметре, то мора озбиљно да се контролише. Нама редовно узимају робу на анализу у тржници на мало. Чуо сам да је кропљена паприка из Македоније, али тај препарат код нас не постоји најмање пет-шест година, а можда и дуже. Нисам ни чуо да га има, нити бих га тражио – каже за РИНУ Вељо Недић.

паприке
Фото: РИНА

Како истиче, озбиљан приступ и поштовање правила су кључ његове производње, због чега највећи део поврћа гаји у затвореном простору, односно у пластеницима.

Овде у пластенику, где су паприке, било је свега два-три прскања, и то само у фази расађивања, после чега иде третман бакром. Највећи проблем нам прави трипс, који деформише плодове објашњава овај вредни повртар.

Вељо напомиње да у својим пластеницима не користи пестициде против корова, све се ради ручно.

Уопште не кропим против корова, све физички отклањамо. У два-три наврата плевимо, тако да је ово 99 одсто здрава паприка каже он.

пластеник
Фото: РИНА

Осим паприке, породица Недић у пластеницима узгаја и целер, плави парадајз, броколи и корнишоне. Неко од тог поврћа, како каже, није уопште третирано хемијом.

Имао сам систем кап по кап, била је суша, али нисам користио вештачку кишу. Није било ни пламењаче. Паприка је посебно осетљива, па се зато и узгаја у затвореном простору – додаје.

Њихово поврће свакодневно се налази на тезгама чачанске пијаце, а купци, каже Вељо, све чешће постављају питања о третманима и заштити.

Чачани редовно питају да ли је поврће прскано. Увек кажем истину, нема разлога да не будем искрен, јер редовно водим рачуна о заштити. Морам да нагласим да месец дана пред бербу не прилазим поврћу са заштитом, нарочито код јагода, јер то деца прва једу каже он.

Посебну пажњу захтева производња корнишона, који су, додаје, врло осетљиви и склони болестима.

Корнишони се морају прскати јер имају проблем са грињама и пламењачом, али постоје препарати са каренцом од само једног дана. Сада смо и с тим престали, сезона је готова, а род је већ завршен објашњава Недић.

На крају поручује да је неопходно знати порекло хране и каже да је најважнија безбедност, од пластеника до трпезе.

Мора се знати од кога се купује поврће. Мало је произвођача, а доста прекупаца, они купују робу на велико, па се изгуби траг о пореклу. Тако се и појаве производи са вишим нивоом пестицида. Прави произвођач увек гарантује за своје закључује овај вредни чачански повртар.

паприке пестициди повртар Чачак
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОЗБИЉНО УПОЗОРЕЊЕ Омиљена, црвена паприка садржи опасан пестицид

ДОШЛА ЈЕ ИЗ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ

ОЗБИЉНО УПОЗОРЕЊЕ Омиљена, црвена паприка садржи опасан пестицид

06.10.2025. 15:59 16:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
САМО 20 МИНУТА У РЕРНИ, А ДОБИЈАТЕ ЈЕЛО ЗА ПАМЋЕЊЕ Време је печених паприка, пробајте их с кајмаком!
паприке

САМО 20 МИНУТА У РЕРНИ, А ДОБИЈАТЕ ЈЕЛО ЗА ПАМЋЕЊЕ Време је печених паприка, пробајте их с кајмаком!

30.09.2025. 18:41 18:46
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ПРЕШАО ИГРИЦУ У ПРАВЉЕЊУ АЈВАРА Сви му кличу на домишљатости, ево шта је употребио да самеље паприку!
mlin

(ВИДЕО) ПРЕШАО ИГРИЦУ У ПРАВЉЕЊУ АЈВАРА Сви му кличу на домишљатости, ево шта је употребио да самеље паприку!

12.09.2025. 12:06 12:14
Волим
0
Коментар
0
Сачувај