ОГЛАСИО СЕ ЈАНАФ: „Обустављамо сарадњу са НИС-ом“

ЗАГРЕБ: Јадрански нафтовод (ЈАНАФ) саопштио је данас да обуставља сарадњу са Нафтном индустријом Србије (НИС) пошто, како наводи, српска компанија није добила лиценцу потребну за наставак извршавања Уговора о транспорту сирове нафте, чиме од 8. октобра престаје могућност даље реализације уговорених активности.

"ЈАНАФ наставља да активно, у сарадњи са Владом Републике Хрватске и својим америчким правним саветницима, ради на могућностима проналажења решења у складу са важећим регулаторним оквиром", наводи се у саопштењу компаније.

Хрватска компанија истиче да је финансијски стабилна и спремна за тржишне изазове и да то потврђују спроведени стрес тестови и анализе. 

Управа ЈАНАФ-а наглашава да пословање фирме није угрожено и да ће наставити с плановима диверзификације и ширења на нова тржишта, објављено је на веб страници ЈАНАФ-а.

