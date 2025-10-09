light rain
ХРВАТСКА СПРЕМНА ДА КУПИ НИС?! Министар економије о спремности да се пружи помоћ Нафтној индустрији Србије

09.10.2025. 12:02 12:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
nis rafinerija naftna industrija srbije Promo
Фото: Промо/ НИС

Министар економије Хрватске, Анте Шушњар, изјавио је у четвртак да је Хрватска спремна да преузме Нафтну индустрију Србије (НИС), уколико то буде решење након увођења америчких санкција српској компанији у руском власништву.

„Наша рука је пружена. Ако то буде једина опција, спремни смо да помогнемо како би се обезбедио континуитет пословања JANAF-а и заштитили интереси компаније који су већ 40 година тесно повезани са НИС-ом“, рекао је Шушњар за ХРТ.

Он је додао да, иако JANAF тренутно има лиценцу да до 15. октобра превози нафту НИС-у, транспорт је привремено заустављен, што значи да више нема протока нафте према Србији.

„Неће бити губитака за JANAF, али се одређена добитка неће остварити. Ипак, JANAF ради на диверзификацији пословања и настојаћемо да та средства надокнадимо на другим тржиштима“, појаснио је Шушњар.

Министар је нагласио да Хрватска и даље може да испоручи довољне количине нафте Мађарској, Словачкој и Србији, у складу са геополитичким приликама, те да то не угрожава позицију Хрватске у преговорима са MOL-ом.

Он је истакао значај модернизације рафинерије у Ријеци, која ће омогућити повећање капацитета и додатну помоћ БиХ, али и Србији.

„Из рафинерије у Панчеву се тренутно снабдева око 20 одсто тржишта деривата у БиХ. Због тога модернизација у Ријеци до краја месеца представља велики изазов, али и прилику за стабилизацију снабдевања у региону“, додао је Шушњар.

Санкције САД-а створиле су нову ситуацију за НИС, а Хрватска је спремна да у овом тренутку понуди решење које би омогућило наставак рада компаније и заштиту интереса свих страна, јавља ХРТ.

нафтна индустрија србије Хрватска
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
