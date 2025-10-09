overcast clouds
ПРОВАЉИВАО У ФИРМЕ И ЛОКАЛЕ ПА ЗАВРШИО ИЗА РЕШЕТАКА Ојадио фирме по Бечеју и Новом Саду

09.10.2025. 14:43 15:02
Фото: Dnevnik.rs

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су А. Б. (1976) из овог града, због постојања основа сумње да је учинио више кривичних дела тешка крађа.

Сумња се да је, на подручју Новог Сада и Бечеја, проваљивао у пословне просторе, угоститељске објекте, продавнице, млекаре, салон намештаја и крао из њих новац и различите предмете, зависно од намене објекта.

Део украдених ствари пронађен је код осумњиченог и биће враћен власницима.

A. Б. је одређено задржавање до 48 сати и биће приведен, уз кривичну пријаву, основном јавном тужиоцу у Новом Саду.

провала провалник хапшење
