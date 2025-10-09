Ђурић: Србија из Белфаста послала снажну поруку да је спремна за ЕУ
БЕЛФАСТ: Министар спољних послова Србије Марко Ђурић рекао је да је задовољан, јер је Србија са Самита Западног Балкана који организује Влада Велике Британије у Белфасту послала снажну поруку да је спремна за ЕУ и да жели и заслужује равноправно место за столом за којим се одлучује о безбедносним, политичким и другим питањима у Европи.
Ђурић је то рекао новинарима након Самита министара спољних послова Западног Блакана, али и ЕУ и домаћина из Велике Британије који је одржан иза затворених врата замка Хилсборо, где се, како је додао разговарало о низу тема када се од неких од највиших званичника држава чланица ЕУ могла чути поновљена посвећеност проширењу Европске уније.
Најпре смо разговарали о европским интеграцијама, за нас је веома значајно да Србија има перспективу да добије равноправно место за Европским столом и у сусрет предстојећој посети председнице Европске комисије Урсуле фон дер Лајен Београду, рекао је шеф српске дипломатије и нагласио да је било речи о начинима како да се убрзају Европске интеграције нашег региона.
Ђурић је додао да је било речи о једној осетљивој теми, а то је помирење у региону.
Многи од нас носе боли из претходних ратова, јер, нема породице која није дотакнута оним што се дешавало, али је јако битно да тражимо пут сарадње, казао је Ђурић.
Министар је додао да је српска делегација покушала да на скупу наступи на другачији начин - не са идејом свађе, не са идејом упирања прстију, већ одговорно загледано у будућност региона који мора да спасе своју младу генерацију и своју будућност и да искористи свој потенцијал.
Представљам нашу отаџбину Србију која је за мање од деценије успела да више удвостручи своју економију и за нас је кључно да имамо те отворене канале сарадње са суседима, казао је Ђурић.
Министар је додао је да је са друге стране разговарано и о изазовима које носи будућност и додао да је говорио о председавању Србије Глобалним партнерством за вештачку интелигенцију и о изазовима које ће вештачка интелигенција донети економијама, али и информативним сферама, политичким процесима у нашем региону.
То су све ствари које треба унапред да антиципирамо, да о њима размислимо и да на уређен начин њима приступимо, рекао је Ђурић и додао да је у Белфасту било доста речи и о конкретним регионалним проблемима и темама.
Министар је додао да мора да каже да Србија, председник Србије Александар Вучић, и Влада Србије, осим што свуда и на сваком месту штите српске националне интересе, имају у виду нашу одговорност да допринесемо очувању стабилности у региону као кључног предуслова за економски развој, за очување младе генерације.
Генерално покушавамо да направимо врсту, ако хоћете, брака између прагматизма и вредности и у том смислу задовољан сам што је Србија дефинитивно јесте, одавде из Хилсбора, послала снажну поруку да је спремна за ЕУ, али да је спремна за равноправно место за столом. Не желимо у било какве последње вагоне, већ заслужујемо и припадамо равноправно за столом за којим се одлучује о безбедносним, политичким и другим питањима у Европи, нагласио је Ђурић.
На констатацију новинара да је све то навео и министар спољних послова Немачке, да ЕУ што пре треба да учини конкретне кораке и да земљама Западног Балкана јесте место у тој европској перспективи, Ђурић је рекао да је пре свега задовољан због чињенице да су самиту присустовали министри спољних послова Немачке, Велике Британије и низа земаља чланица ЕУ из нашег окружења.
Додао је да је разговарао са њима и о резултатима које Србија постиже како у економији, тако и у реформама.
Србија не само да не заостаје за било киме од земаља из региона, већ је када реч о економским показатељима, ако хоћете и по спољном дугу, али све више и по нивоу животног стандарда у нивоу или чак испред земаља које су пре 15 година и више постале чланице ЕУ, казао је шеф српске дипломатије.
Ђурић је као добро оценио то што се од неких од највиших званичника држава чланица ЕУ могла да чује поновљена посвећеност проширењу Европске уније.
Посвећеност проширењу ЕУ се чула и зато што увиђају да су глобалне турбуленције такве, да уколико не буде већег европског јединства, не само што ће Балкан у том случају остати Ахилова пета нашег континента, већ у случају да Европа не постане више јединствена и снажније окупљена, да у том случају наш континент је заиста у ризику да постане шаховска табла у геополитичком одмеравању великих сила, рекао је Ђурић.
Министар спољних послова подсетио је да се ми у Србији налазимо на централној раскрсници југоисточне Европе и да због тога без нас равноправно за тим столом не може бити заокруженог процеса уједињења Европе.
Ми смо стар и поносан народ и једино прихватамо равноправно место за столом - не други ред, не трећи. Ми смо дали милионе живота за слободу Европе у 20. веку и данас доприносимо и економски и културно и на друге начине достојанствен народ, одговоран и озбиљан, који доприноси и стабилности региона, рекао је Ђурић.
Министар је зато додао да му је увек драго када смо позвани да на равноправним основама, као данас овде у Замку Хиллсбороугх, учествујемо у разговорима о европским питањима.
Навео је да данас ипак све његове колеге нису имале тако конструктиван и ка будућности окренут приступ као српска делегације и додао да он ипак "није у бизнису да јавно било кога прозива због тога" јер то свакако не би доприносило сврси и циљу овог скупа.
Грађани треба да знају да је Србија имала одговоран и ка будућности оријентисан приступ, казао је он и додао да су њихови домаћини из Уједињеног Краљевства урадили изузетан посао да им приближе мировни процес који је у Северној Ирској довео до поделе власти између некада потпуно незамисливо удаљених протестаната и католика и њихових политичких представника.
Данас зидине тог замка Хилсборо красе слике политичких лидера који су до 1998. године били зараћене стране, у сукобу који је однео хиљаде живота. Надам се да ће то моћи да послужи као пример и за решавање неких од проблема у нашем региону, казао је Ђурић.
На питање колико је било речи о Дејтонском спораузму, када говори о великим проблемима у нашем региону, узимајући у обзир то да је домаћин скупа истакла да је прошло 30 година од потписивања Дејтонског споразума, Ђурић је рекао да је сигурно било речи у појединостима и у ситуацији у БиХ и у односима Београда и Приштине и у низу других питања.
Увек искористимо сваку прилику да изнесемо чињенице. Као што каже стара латинска пословица, 'да михи фацтум, дабо тиби иус', дајте ми чињенице - даћемо вам за право. Много је било и страсти у неким од наступа, међутим ми смо се задржавали на ономе што су чињенице и на конструктивном и ка будућности оријентисаном приступу, казао је Ђурић.