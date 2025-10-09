Вучић: Србија поздравља споразум о прекиду ватре, посебно повратак Охела
ЈЕРУСАЛИМ: Србија поздравља вест о споразуму о прекиду ватре који укључује повратак свих талаца у Израел, посебно израелско-српског заробљеника Алона Охела, изјавио је председник Србије Александар Вучиć за ''Џерузалем пост'' (ЈП).
Дубоко смо олакшани вешћу да би наш држављанин, Алон Охел, могао бити међу онима који ће бити ослобођени у првој фази овог аранжмана, рекао је Вучић за ''Пост''.
Он је додао да је Србија од самог почетка са највећом забринутошћу пратила његову ситуацију и ''тихо радила дипломатским каналима како би подржала напоре који воде ка његовом безбедном повратку.“
Српски лидер је у мају рекао за ЈП да је лично апеловао на арапске лидере да помогну у обезбеђивању Охеловог ослобађања.
Срео сам његову породицу неколико пута, рекао је Вучић тада у Председничкој палати у Београду, наводи израелски дневник.
Био сам толико дирнут начином на који су представљали случај свог сина и унука када су били овде. Били су тако поносни и тако достојанствени. Све су радили на свечан, озбиљан начин; чинили су све да помогну, рекао је Вучић,
Охел је присуствовао музичком фестивалу Нова 7. октобра 2023. у близини Реима када су терористи Хамаса упали у Израел.
Његова породица је у априлу открила да су од ослобођених талаца добили информације да је Охел сада слеп на једно око.