overcast clouds
12°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КРАЈ "РАТА БЕЗ ПРЕСЕДАНА" Високи званичник Хамаса најавио почетак трајног примирја!

09.10.2025. 20:49 22:12
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
газа
Фото: Tanjug/AP

ГАЗА: Лидер Хамаса у Појасу Газе Халил Ал-Хаја изјавио је данас да је постигнут споразум о окончању рата и трајном прекиду ватре, који укључује отварање граничног прелаза Рафа, улазак хуманитарне помоћи и размену затвореника с Израелом.

У ванредном обраћању, Ал-Хаја је рекао да је свет био "затечен жртвама, истрајношћу и стрпљењем које су показали становници Газе током рата", називајући борбу палестинског народа "ратом без преседана".
 

Становници Газе суочили су се са злочинима и бруталношћу окупаторске војске. Њихова одлучност није поклекнула ни пред убиствима, глађу, расељавањем и губицима, рекао је Ал-Хаја, преноси Ал Џазира.
 

Он је оптужио Израел за одуговлачење преговора и "масакре који су се понављали", истичући да су посреднички напори више пута саботирани.
 

Упркос константним кршењима споразума, наставили смо да преговарамо и чинили све да зауставимо агресију, рекао је Ал-Хаја, додајући да је Хамас "одговорно поступио" према плану председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа и дао одговор који штити интересе палестинског народа и спасава животе
 

Према његовим речима, споразум укључује улазак хуманитарне помоћи у Газу,отварање граничног прелаза Рафа, размену затвореника укључујући 250 затвореника осуђених на доживотну казну и 1.700 затвореника из Газе.
 

Како је додао, договор предвиђа започињање имплементације трајног прекида ватре, чиме би се, према његовим речима, окончала агресија на палестински народ.

хамас Газа примирје примирје у Гази
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОСЛЕ ДУГИХ ПРЕГОВОРА! Хамас одједном пушта ПРЕОСТАЛИН 20 живих талаца МЕЂУ ЊИМА је и држављанин Србије!
да

ПОСЛЕ ДУГИХ ПРЕГОВОРА! Хамас одједном пушта ПРЕОСТАЛИН 20 живих талаца МЕЂУ ЊИМА је и држављанин Србије!

09.10.2025. 19:06 19:14
Волим
0
Коментар
0
Сачувај