КРАЈ "РАТА БЕЗ ПРЕСЕДАНА" Високи званичник Хамаса најавио почетак трајног примирја!
ГАЗА: Лидер Хамаса у Појасу Газе Халил Ал-Хаја изјавио је данас да је постигнут споразум о окончању рата и трајном прекиду ватре, који укључује отварање граничног прелаза Рафа, улазак хуманитарне помоћи и размену затвореника с Израелом.
У ванредном обраћању, Ал-Хаја је рекао да је свет био "затечен жртвама, истрајношћу и стрпљењем које су показали становници Газе током рата", називајући борбу палестинског народа "ратом без преседана".
Становници Газе суочили су се са злочинима и бруталношћу окупаторске војске. Њихова одлучност није поклекнула ни пред убиствима, глађу, расељавањем и губицима, рекао је Ал-Хаја, преноси Ал Џазира.
Он је оптужио Израел за одуговлачење преговора и "масакре који су се понављали", истичући да су посреднички напори више пута саботирани.
Упркос константним кршењима споразума, наставили смо да преговарамо и чинили све да зауставимо агресију, рекао је Ал-Хаја, додајући да је Хамас "одговорно поступио" према плану председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа и дао одговор који штити интересе палестинског народа и спасава животе
Према његовим речима, споразум укључује улазак хуманитарне помоћи у Газу,отварање граничног прелаза Рафа, размену затвореника укључујући 250 затвореника осуђених на доживотну казну и 1.700 затвореника из Газе.
Како је додао, договор предвиђа започињање имплементације трајног прекида ватре, чиме би се, према његовим речима, окончала агресија на палестински народ.