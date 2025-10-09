overcast clouds
ПОСЛЕ ДУГИХ ПРЕГОВОРА! Хамас одједном пушта ПРЕОСТАЛИН 20 живих талаца МЕЂУ ЊИМА је и држављанин Србије!

09.10.2025. 19:06 19:14
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Фото: Танјуг (AP Photo/Maya Alleruzzo, File)

Хамас ће одједном ослободити 20 живих талаца, међу њима би требало да буде и држављанин Србије

Хамас је пристао да ослободи све живе таоце одједном и да одложи предају посмртних остатака погинулих талаца након постизања договора у Египту, известила је Ал Џазира, позивајући се на високог палестинског званичника.

Касније је палестински извор за лист Ал-Арабy Ал-Јадеед изјавио да ће свих преосталих 20 живих талаца, међу којима би требало да буде и држављанин Србије Алон Охел, бити ослобођено у једној групи током прве фазе споразума, пренео је The Jerusalem Post.

Ово се догађа док се још један круг преговора у Египту приводи крају, додаје катарски медиј. Преговарачи су наводно разговарали о списковима затвореника који ће бити ослобођени и о гаранцијама да неће доћи до обнове борби након што таоци буду пуштени.

Извори упознати са ситуацијом рекли су за The Jerusalem Post да су посредници поручили Хамасу: "Ово је последња прилика, прихватите је. Ово је најбољи споразум који ћете добити".

Катар, Египат, Сједињене Државе и Турска потписали су споразум као гаранти договора.

Хамас је саопштио да су спискови затвореника размењени током разговора у Египту. Према арапским медијима, Хамас је такође наводно спреман да "замрзне" употребу оружја, али не и да се потпуно разоружа, позивајући се на Египатски обавештајни биро.

Палестинска терористичка група такође је наводно поручила да неће предати своје оружје посредницима који нису Арапи.

Ово долази након што је Хамас потврдио да су спискови затвореника размењени у склопу текућих индиректних разговора чији је циљ постизање споразума о прекиду ватре.

Преговори, према саопштењу групе, фокусирани су на три главне тачке: окончање рата, повлачење израелских снага из Појаса Газе и размену затвореника. Ниједан терориста Нухбе неће бити пуштен на слободу у споразуму, рекли су израелски званичници за Пост.

Званичник Хамаса Тахер ел Нуну рекао је да је његова делегација "пренела неопходну позитивност и одговорност" како би унапредила напоре ка споразуму.

Хамас је такође наводно захтевао "писане, а не усмене гаранције" о посвећености Израела предложеном споразуму о прекиду ватре.

Вести Свет
