„ОСЛЕПЕО ЈЕ НА ЈЕДНО ОКО“ Огласила се породица Новосађанина Алона Охела, којег држи Хамас
Били смо шокирани када смо видели Алоново стање. Након консултација са очним специјалистима у Израелу и широм света, јасно је да је Алон изгубио вид на десно око, наводи породица у саопштењу.
Пошто је терористичка група Хамас објавила пропагандни видео у којем се види Алон Охел, породица таоца саопштила је да су им медицински стручњаци рекли да је он сада слеп на једно око.
"Били смо шокирани када смо видели Алоново стање. Након консултација са очним специјалистима у Израелу и широм света, јасно је да је Алон изгубио вид на десно око", наводи породица у саопштењу.
"Учестало трептање које примећујемо указује на озбиљне потешкоће с фокусирањем и дужим задржавањем вида", додаје породица у саопштењу које је објавио Форум породица талаца и несталих.
"Ниједан међународни закон не дозвољава држање повређеног цивила у заробљеништву без адекватног медицинског третмана. Одговорност за Алоново стање лежи на његовим отмичарима и руководству Хамаса, који су према међународном праву обавезни да очувају његов живот и здравље", наводи породица.
Алонови најмилији понављају свој захтев да ни видео ни фотографије из њега не буду објављени у медијима нити дељени на интернету.
У фебруару је јавни сервис Кан известио да постоје индикације да би Охел могао изгубити вид због повреда од гелера, међу осталим ранама. Процена је заснована на сведочењима ослобођених талаца.
Раније данас Хамас је објавио видео снимак Охела и Гаја Гилбоа-Далала.
То је био први пут да је Охел виђен на снимку откако су он, Гилбоа-Далал и још 249 других људи отети током Хамасовог напада на Израел 7. октобра 2023. године.
Видео је објављен у тренутку када се очекује велика нова израелска офанзива у граду Гази — где Гилбоа-Далал у снимку каже да се налази.