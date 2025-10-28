ОД СУТРА ПОЗНО МИХОЉСКО ЛЕТО Огласио се РХМЗ! Ево шта нам доноси ПОЧЕТАК НОВЕМБРА У Војводини ОВОГ ДАНА се очекује КИША
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) саопштио је да сутра (среда 29. октобар) почиње позно михољско лето. Након свежијих и кишнијих дана, расту температуре на преко 20 степени.
Сутра након хладног јутра са слабим приземним мразем, на југозападу, југу и југоистоку понегде и са слабим мразем на два метра висине, током дана претежно сунчано и осетно топлије. Ветар слаб и умерен јужних праваца.
Најнижа температура од нула до седам степени, а највиша од 17 до 22 степена. До краја седмице топло време за овај период године, уз пораст и јутарњих и дневних температура које ће се у већини места кретати од 18 до 23 степена. Током дана мало до умерено облачно са дужим сунчаним интервелима, док се пролазна краткотрајна киша очекује у петак у Војводини, прогнозира РХМЗ, пише Мондо.
Сличну временску прогнозу објавио је и метеоролог-аматер Марко Чубрило.
Најавио је повратак михољског лета од среде 29. октобра.