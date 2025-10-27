СТИЖЕ ПОЗНО МИХОЉСКО ЛЕТО "Златна јесен" за крај октобра, а ево која два дана се ОЧЕКУЈУ ПАДАВИНЕ
До уторка ће, како се наводи на сајту РХМЗ, бити хладније са честом појавом кише, али онда, на сву срећу, стиже промена.
Ујутру и пре подне умерено до потпуно облачно, на југозападу, југу и југоистоку местимично са кишом, објавио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).
Током дана суво уз краткотрајно разведравање па се у већини места очекују и дужи сунчани интервали. Ветар слаб и умерен, ујутру северни и северозападни који ће на истоку бити и повремено јак, током дана у скретању на јужни и југоисточни правац.
Јутарња температура од 6 до 10, а највиша дневна од 12 до 16. Крајем дана на северу ново наоблачење са кишом које ће се током ноћи проширити и на већи део западне и централне Србије
На југу и југоистоку Србије прогнозирана је већа количина падавина, у већини места од 20 до 40 милиметара, а понегде и до 70 милиметара кише.
- Од среде је почетак позног Михољског лета ("златне јесени") - наводи се на сајту РХМЗ.
У понедељак (27.10.) ујутру и пре подне биће умерено до потпуно облачно, на југозападу, југу и југоистоку местимично са кишом.
- Током дана суво уз краткотрајно разведравање, па се у већини места очекују и дужи сунчани интервали. Ветар слаб и умерен, ујутру северни и северозападни који ће на истоку бити и повремено јак, током дана у скретању на јужни и југоисточни правац. Јутарња температура од 6 до 10 степени, а највиша дневна од 12 до 16 степени. Крајем дана на северу ново наоблачење са кишом које ће се током ноћи проширити и на већи део западне и централне Србије - наводи РХМЗ.
У уторак (28.10.) ће и даље бити прохладно, ујутро и пре подне уз престанак падавина. Током дана разведравање уз умерен и јак северозападни ветар, нарочито у Војводини, источној Србији и на планинама.
- Затим до краја октобра (од 29.10.) и почетком новембра мало и умерено облачно и углавном суво са периодима сунчаног времена, али и све топлије па се поново очекују дани са mmaksimalnom температуром у већини места од 20 до 22 степена који се могу окарактерисати као позно Михољско лето или "златна јесен". Краткотрајна киша биће веома ретка (изолована) појава само у петак и суботу (31.10-01.11.).