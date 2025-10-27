ПАЗОВЧАНИН УХАПШЕН ЗБОГ ТРГОВИНЕ НАРКОТИЦИМА Полиција пронашла 656 грама марихуане
СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Припадници Министарства унутрашњих послова у Старој Пазови ухапсили су Д. Г. (46), због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Полиција је од осумњиченог одузела килограм и 656 грама биљне материје за коју се сумња да је марихуана, а која се налазила у помоћном објекту у дворишту његове куће, саопштено је из Полицијске управе Сремска Митровица.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици, Д. Г. је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужилаштву.