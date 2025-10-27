overcast clouds
11°C
27.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАЗОВЧАНИН УХАПШЕН ЗБОГ ТРГОВИНЕ НАРКОТИЦИМА Полиција пронашла 656 грама марихуане

27.10.2025. 09:43 09:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Припадници Министарства унутрашњих послова у Старој Пазови ухапсили су  Д. Г. (46), због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Полиција је од осумњиченог одузела килограм и 656 грама биљне материје за коју се сумња да је марихуана, а која се налазила у помоћном објекту у дворишту његове куће, саопштено је из Полицијске управе Сремска Митровица. 

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици, Д. Г. је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужилаштву.

наркотици стара пазова
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај